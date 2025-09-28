Stop al caldo di fine settembre: Roma sotto piogge torrenziali e temporali | Da questa data è pericoloso spostarsi di casa

A Roma sono in arrivo intense precipitazioni che potrebbero creare problemi e caos ai residenti - Romait.it - foto Canva

Poche ore fa è stata attivato il codice giallo: le condizioni atmosferiche sulla Capitale si prospettano a dir poco catastrofiche.

Non c’è mai fine al peggio. Questo almeno è ciò che penseranno i romani, che a breve dovranno fare i conti con pericolose precipitazioni. Sebbene oggi il tempo sia caratterizzato da schiarite e temperature medio-alte, nelle prossime ore la situazione è destinata a cambiare.

Del resto, la stagione estiva è ufficialmente finita e le giornate di sole trascorse in spiaggia hanno lasciato spazio a periodi di forti disagi temporaleschi. Un vero e proprio incubo per i residenti della città, e soprattutto per coloro che in passato hanno subito intense alluvioni, che potrebbero aver provocato danni ingenti alla propria abitazione.

E l’autunno è solo agli inizi. Secondo le ultime previsioni, l’intensità meteorologica non farà altro che rafforzarsi nelle prossime due settimane, portando caos e difficoltà alla circolazione, specialmente quella presente nel centro storico e nelle vie principali della Capitale.

Codice giallo attivato: Roma si prepara al peggio

La Protezione Civile ha appena diramato un allerta codice giallo su tutto il territorio romano, la quale si estenderà per le prossime 24 ore. Si attendono infatti forti piogge, che tenderanno a intensificarsi nel corso del fine settimana.

Un periodo dunque non particolarmente eccelso per uscire e addentrarsi in città se non strettamente necessario. Per quanto riguarda in generale la Regione Lazio, sono previste diverse precipitazioni, dalle sparse alle più diffuse, con possibili rovesci concentrati in alcune zone.

Ulteriori precipitazioni colpiranno la Capitale

Dopo il weekend la situazione non migliorerà. Nonostante un’apparente schiarita iniziale, che caratterizzerà i primi giorni della prossima settimana, il cielo comincerà di nuovo ad annuvolarsi. Non è tutto perché sono previste anche alte probabilità di pioggia.

Tuttavia, al contrario di ciò che è accaduto in passato, quest’ultima non raggiungerà livelli preoccupanti, nemmeno in centro, dove tende a riunirsi gran parte del traffico. Una buona novella dunque per tutti gli automobilisti che si muovono regolarmente tra le strade di Roma. Come sempre, il nostro compito è quello di tenervi aggiornati sulle future previsioni meteo.