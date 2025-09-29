Metro C, Colosseo e Porta Metronia aprono l’8 dicembre: un traguardo storico

Roma si avvicina ad un appuntamento atteso da anni: l’8 dicembre finalmente apriranno al pubblico le nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia della linea C della metropolitana. Non si tratta di due fermate qualunque, ma di vere e proprie “stazioni-museo”, progettate per esporre i reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi. Un’operazione che coniuga mobilità urbana e valorizzazione del patrimonio storico in un’unica infrastruttura.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di “un altro tassello della Roma che cambia”. E in effetti la data scelta non è casuale: l’8 dicembre, festa dell’Immacolata e inizio delle festività natalizie, rappresenta un momento simbolico per offrire ai residenti e ai turisti un accesso alla città sotterranea.

Ma se è giusto festeggiare il traguardo, è altrettanto doveroso ricordare il percorso che ha portato fin qui: anni di cantieri complessi, ritardi accumulati, collaudi lunghi al punto da diventare oggetto di ironia popolare.

La Metro C è da tempo protagonista di una sorta di running joke romano: prima i lavori eterni, poi i test altrettanto infiniti che, negli ultimi mesi, e fino a metà ottobre, hanno costretto gli utenti a convivere con chiusure serali e navette sostitutive dopo le 21.

Le stazioni-museo della Metro C di Roma

La stazione Colosseo sorgerà a circa venti metri di profondità sotto via dei Fori Imperiali. Al suo interno, oltre ai marciapiedi e ai tunnel di collegamento con la Metro B, troveranno spazio teche espositive e pannelli informativi dedicati ai reperti rinvenuti durante gli scavi. Per la prima volta, scendere in metropolitana significherà vivere un’esperienza museale.

Ancora più suggestivo il caso di Porta Metronia. Qui, durante la costruzione, sono emerse strutture di caserme romane del II secolo d.C., tra cui la cosiddetta “Domus del Comandante”. Questi resti sono stati ricollocati e ricostruiti nella loro posizione originale, rendendo la stazione un sito archeologico vero e proprio, visitabile senza biglietto extra.

Un nodo strategico per gli spostamenti

Oltre all’aspetto culturale, l’apertura delle due fermate avrà un impatto significativo anche sul piano dei collegamenti. Colosseo diventerà infatti il punto di interscambio diretto tra la linea C e la linea B, permettendo finalmente quel “salto di rete” che, finora, mancava alla terza metropolitana romana. I viaggiatori potranno evitare il nodo congestionato di Termini, alleggerendo i flussi e migliorando i tempi di spostamento.

Con l’attivazione della tratta San Giovanni-Colosseo, è prevista anche una riorganizzazione della rete bus nella zona est della città, per adattare percorsi e frequenze alla nuova struttura dei flussi.

Collaudi interminabili? Non solo a Roma

Molti si sono chiesti: perché ci è voluto così tanto? I collaudi della linea C sono diventati un vero meme cittadino, ma la verità è che i tempi lunghi non sono un’esclusiva romana.

Le metropolitane automatiche – come la Linea C – richiedono test molto più complessi rispetto alle linee tradizionali. Prima dell’apertura, bisogna mettere alla prova sistemi sofisticati come il controllo automatico dei treni (CBTC), le porte di banchina, l’alimentazione elettrica e le comunicazioni terra-treno. Ogni aggiornamento software deve essere provato e riprovato, in condizioni reali, per garantire la massima sicurezza.

Anche all’estero le cose non vanno molto diversamente. A Parigi, per esempio, il prolungamento della linea 14 verso l’aeroporto di Orly è stato inaugurato solo dopo oltre un anno di test. A Singapore, la Thomson-East Coast Line ha chiuso per mesi per effettuare prove di sistema. In Australia, la M1 di Sydney ha richiesto oltre un anno di verifiche prima di aprire il nuovo tratto.

Insomma, il problema non è tanto la burocrazia “all’italiana”, quanto, almeno in questo caso, la complessità delle moderne tratte metropolitane automatizzate.

Cantieri ancora aperti a Piazza Venezia

Mentre si avvicina l’apertura di Colosseo e Porta Metronia, il cantiere di piazza Venezia continua a pieno ritmo. Qui si sta completando la posa dei diaframmi che costituiranno la struttura perimetrale della futura stazione, destinata a diventare un altro nodo importante anche per l’interconnessione con la futura linea D. Nel frattempo la viabilità circostante viene adattata mano a mano per consentire lo spostamento dei mezzi e il proseguimento degli scavi.

Un traguardo, non il punto di arrivo

L’apertura dell’8 dicembre rappresenta un passo avanti importante per la mobilità romana, ma non risolve tutto. La linea C, lunga oggi 19 km, dovrà raggiungere piazzale Clodio e il quartiere Farnesina per diventare davvero completa.

Per il momento, l’obiettivo è trasformare un’infrastruttura spesso criticata in un simbolo di rinascita, dimostrando che Roma può ancora investire sul futuro senza rinunciare al proprio passato.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla Metro C e più in generale al trasporto pubblico romano, ti invito a seguire Odissea Quotidiana, il blog che ogni giorno racconta con passione e competenza le trasformazioni in corso nella mobilità della Capitale.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana