Tripadvisor premia Roma, nella top 10 delle migliori mete 2023

L’immondizia staziona lungo le strade, peraltro piene di buche mai riparate, il traffico caotico blocca i flussi dei suoi abitanti, i trasporti pubblici lasciano molto a desiderare, i cinghiali passeggiano a frotte lungo le vie periferiche, cadono gli alberi e le baby gang assaltano anziani e turisti su autobus e metropolitane.

Ma il blasone e la storia di Roma riescono comunque a farla trionfare. Il potentissimo Tripadvisor, sito che fa le pulci a ristoranti, alberghi e pensioni di tutto il mondo, al servizio dei turisti, la consacra seconda meta più desiderata d’Europa e quarta nel mondo! È il fascino della Città Eterna che sconfigge tutti i suoi detrattori ed anche chi le vuole male non riuscendo a risolvere i problemi di vivibilità.

In vista del Giubileo la città merita un restyling

Si vede che per i turisti di tutto il mondo conta l’idea che si sono fatti di questa città, al di là della cronaca quotidiana e dei problemi che sempre attanagliano gli abitanti delle metropoli moderne. Roma, con Parigi e Londra, resta una delle mete mondiali preferite dalle giovani coppie di sposi in luna di miele. Questo assegno in bianco tuttavia non va considerato un regalo per sempre.

Il Sindaco Gualtieri e la sua giunta sanno che bisogna rimboccarsi le maniche e risolvere le decine di questioni rimaste aperte, affinché Roma possa affrontare con serenità le prossime sfide, tra le quali, la più ricca di opportunità resta il Giubileo del 2025.

È bene che dai progetti si passi alle strade da rifare, alla soluzione per l’immondizia, al problema dell’inquinamento e del traffico ormai fuori controllo. La spinta favorevole che viene dalla classifica del Travellers’ Choice Best of the Best 2023 di Tripadvisor, servirà a dare impulso alle iniziative private e pubbliche tese a non perdere questo treno che passa.

Tripadvisor: Londra al primo posto e dopo Roma, Parigi

Nella classifica delle migliori destinazioni europee al primo posto troviamo Londra, Regno Unito. La capitale inglese è anche prima tra le città più visitate secondo il sito Travel365, con 19.559.900 presenze nell’ultimo anno.

Londra, ha recentemente festeggiato l’incoronazione di Carlo III, con uno sfarzo e un’attenzione mediatica che certamente le porterà ancora più apprezzamenti. Londra è la città più multietnica del mondo, la più importante sede di affari, con una storia millenaria e un’attrazione e un fascino che sembrano crescere invece di subire l’appannamento del tempo.

L’altra meta di tutti gli innamorati, Parigi, viene per terza anche se per Travel365 può contare su oltre 19 milioni di visitatori all’anno. In fila al Louvre o al Museo d’Orsay, a passeggio lungo la Senna, all’Arco di Trionfo o al Moulin Rouge, in vista al quartiere nuovo degli affari de La Défense e poi su in cima alla Torre Eiffel ad ammirare il panorama della Ville Lumière.

Tutto il fascino parigino non smette di sedurre turisti da ogni parte del globo e il bello e che grazie all’accoglienza poi tornano più volte a passare dei giorni e delle notti indimenticabili.

Roma conquista la medaglia d’argento di città più desiderabile ma come visitanti è ben al di sotto delle altre due capitali. Supera di poco i 10 milioni, meno di Istanbul 14 milioni e settecentomila e di Antalya, sempre in Turchia, con oltre 13 milioni di turisti, credo più per le vacanze che per la città in sé. Questo dato deve far riflettere.

Roma è desiderata ma poi è meno frequentata rispetto ad altre capitali europee, con uno scarto di quasi il 50%! Il dato è come un indice accusatorio sui servizi e sull’accoglienza che a Roma non è ancora ai livelli di Londra e Parigi.

La nostra Capitale è un museo a cielo aperto

La capitale d’Italia offre un concentrato di arte e architettura. Roma è un enorme museo all’aperto dove, ovunque si guardi, si possono contemplare le tracce di una cultura millenaria: Pantheon, Colosseo, Piazza San Pietro, Piazza Navona, Piazza di Spagna, sono solo alcuni esempi dei capolavori maestosi di architettura che si possono ammirare.

La città conserva opere di artisti di fama internazionale come Michelangelo, Bernini, Bramante e molti altri. A Roma ci sono anche moltissimi musei da visitare, come la Galleria Borghese, il museo d’arte contemporanea MACRO, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, i Musei Capitolini, il Maxxi, i Musei Vaticani.

Quello che più attira i turisti Tripadvisor a Roma: il Vaticano, l’Arte, la Storia

Il Vaticano stesso è uno dei buoni motivi per venire a Roma. Il centro mondiale della cristianità è un luogo unico al mondo, un connubio di arte e storia che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Qui si trovano i Musei Vaticani, una delle raccolte d’arte più grandi di sempre, percorrono tutta la storia dell’uomo dagli Antichi Egizi ai giorni nostri.

Per non parlare della Cappella Sistina, un vero capolavoro d’arte. Frutto del genio di Michelangelo. Tra tutti gli affreschi ci sono la Creazione di Adamo e il Giudizio Universale, due capolavori indiscussi del Rinascimento.

Nel centro storico possiamo vedere anche il monumento che rappresenta l’Italia intera nel mondo: il Colosseo, nonché una delle meraviglie del mondo.

Il Foro Romano è il cuore della Roma Antica e racchiude il centro della politica e del commercio di un tempo. L’ Altare della Patria che riunisce tutti i valori dell’intero Paese. Il Pantheon, tempio del 27 a.C., pressoché intatto, dedicato a tutte le divinità romane, tappa obbligatoria di ogni turista. La Fontana di Trevi, la più grande e celebre di tutte le fontane di Roma, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza.

Piazza di Spagna, con la scenografica Scalinata di Trinità dei Monti e per la Barcaccia del Bernini. Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza Navona, il Gianicolo con la Fontana dell’Acqua Paola che si affaccia sulla città.

Lo shopping del più seduttivo Made in Italy

La Città Eterna è un simbolo quando si parla di moda e tendenze: lo shopping a Roma è l’ideale per trascorrere una giornata spensierata tra le vie della Capitale. La città ospita tantissimi negozi, da quelli più cheap alle grandi firme.

Le vie più conosciute sono sicuramente Via del Corso, Via Condotti, Via Borgognona e Via Frattina ma girovagando per le strade si possono scoprire altri negozi e sicuramente potrete trovare quello che cercate.

Roma è la miglior destinazione al mondo per il turismo enogastronomico, secondo Tripadvisor

La Capitale si rifà in parte con il cibo. È al primo posto, sempre nella classifica delle mete in cui si mangia meglio, di Tripadvisor. La cosa lascia un po’ interdetti a noi che conosciamo Roma ma anche altre città e altre regioni d’Italia. Sappiamo che nelle mete turistiche la gastronomia non è sempre al top, anche se Roma ha fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni in questo settore.

Non è la cucina degli stellati che preoccupa ma quella delle trattorie e dei ristoranti del centro storico. Ogni tanto si abusa della ingenuità del turista, i prezzi sono a volte eccessivi, il servizio non all’altezza, i menù rispecchiano la tradizione solo nei titoli delle pietanze.

Tuttavia i turisti di Tripadvisor le riconoscono il massimo del livello e a questo primato bisognerebbe conformarsi per le prossime stagioni, che saranno fondamentali, anche per la nostra economia. È come se avessero dato a Roma un avvertimento. Ci piaci, veniamo volentieri da te, c’è tanto da vedere e si mangia anche bene ma rendici la vita più semplice, accoglici come si deve ad un turismo prezioso, ad una fonte di guadagni che potrebbe addirittura aumentare del 50%, visto come stanno le cose.

Una cucina di tradizione che andrebbe più rispettata

La cucina romana è quella della tradizione, ricca di ingredienti contadini, preparati secondo ricette spesso tramandate di generazione in generazione in ambito familiare.

I suoi piatti tradizionali sono tantissimi : dalla famosa carbonara, ai bucatini all’amatriciana, la pasta cacio e pepe, l’abbacchio a scottadito, la coda alla vaccinara, i saltimbocca e la trippa alla romana.

Una cucina adatta ad ogni palato, sia vegetale che animale, per questo non hai problemi a mangiare tra le vie di questa città magari assaporando i prodotti di uno degli “street food” più antichi del mondo.

È di pochi giorni fa la classifica di Taste Atlas, portale gastronomico internazionale che a cadenza quasi regolare attira l’attenzione del globo con delle classifiche sulle città del mondo con la migliore offerta gastronomica.

Manco a farlo apposta figurano ancora tre città italiane tra le prime quattro: Firenze, Roma, Lima (Perù) e Napoli. Davanti a Hong Kong, Città del Messico, New York prima di arrivare a Parigi e Tokyo, seguite da Milano e Venezia. Il dato conferma che in Italia si mangia ormai mediamente meglio che in qualsiasi altro paese al mondo, Francia e Spagna comprese.

Ancora una volta Roma è nei primi posti, ancora una volta un segnale di responsabilizzazione. Che dire di Firenze? La “culla del Rinascimento” è una delle principali attrattive per i turisti stranieri che intendono visitare l’Italia. È una città che conserva ancora il suo aspetto medievale, vivace, romantica e indaffarata. Il centro, tutto percorribile a piedi, conquista gli ospiti con i suoi palazzi, caffè e ristoranti dove gustare il miglior cibo italiano. È inoltre la meta perfetta per lo shopping di lusso, alla pari con Milano.

Roma è una delle città più verdi d’Europa

Non sarà uno dei principali motivi per venire a Roma ma certamente, una volta che ci sei non puoi non ammirare e non godere delle vaste aree verdi della Capitale.

Le ville, i giardini e i parchi li puoi visitare a piedi o in bici, in segway o con i risciò. Villa Borghese, con la Terrazza del Pincio. Il Giardino degli Aranci. Villa Ada, Villa Glori, Villa Pamphilj, un po’ lontana dal centro ma merita una passeggiata. Infine ci sono gli edifici e le architetture del quartiere EUR. Si trova nella zona sud della città.

Il Colosseo Quadrato, il Parco e Laghetto dell’EUR, un bacino artificiale all’interno di un grande parco verde. Il Giardino delle Cascate, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa per eccellenza con la terza cupola più grande per dimensioni di tutta Roma.

Verranno sempre turisti a Roma ma potrebbero essere il doppio

Di buoni motivi per venire a Roma ce ne saranno sempre. Ne abbiamo volutamente citati alcuni, non perché voi che leggete non li conosciate, ma per il fatto che se gli stranieri fanno queste scelte, in Europa e nel Mondo, sarebbe bene non deluderli e intervenire in tempo per rendere le nostre bellezze sempre più affascinanti.

Che possano costituire un richiamo anche per le generazioni future. Per farlo non si tratta di adottare dei maquillage abbastanza superflui, ma di rendere la città potenziata da servizi efficienti, nel campo dei trasporti pubblici, nel far sparire truffe e scippi, nel rendere Roma godibile in qualsiasi stagione e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Asfaltare bene le sue strade, allontanare il mal odore ai bordi dei marciapiedi, incrementare il numero dei taxi, istituire più aree pedonali e zone ZTL, come sta accadendo nelle città del nord Europa.

Roma è bella se si gira a piedi. Questa semplice considerazione ancora non entra nella testa di commercianti e residenti del centro storico. Gli affari si moltiplicano nelle aree pedonali e l’aria più pulita rende quei quartieri più appetibili e vivibili.

Si sta meglio se non si è disturbati dal rumore di auto e moto, se non si trovano vetture parcheggiate sui marciapiedi o in seconda e terza fila, se la città viene dotata di parcheggi comodi (e nascosti) che consentono di giungere vicino al centro storico senza attraversarlo per forza con un mezzo meccanico.

© Riproduzione riservata