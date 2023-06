Trieste, incendio in appartamento: morta una donna

(Adnkronos) – Poco dopo le 5 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre, un'autoscala, un'autobotte e la squadra del distaccamento di Muggia per l'incendio di un appartamento al quarto di uno stabile di 15 piani in via di Vittorio, a Trieste. Portato in salvo un ragazzo che si trovava alla finestra dell'appartamento incendiato, due squadre sono entrate nell'alloggio dove l'incendio era già in fase avanzata e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. È stato lì che hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Durante le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza 4 vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti. Al momento è in corso la messa in sicurezza dell'appartamento. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del Fuoco. —[email protected] (Web Info)

