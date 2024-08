Treno, lavori estivi: tutte le interruzioni del servizio nel Lazio

Con l’arrivo dell’estate, anche il settore dei trasporti avvia una serie di interventi mirati a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e anche nel Lazio, la rete ferroviaria non fa eccezione: diverse linee subiranno sospensioni temporanee a causa di lavori di manutenzione e ammodernamento programmati per i prossimi mesi.

Queste operazioni, essenziali per garantire un servizio sempre più affidabile, comporteranno inevitabili disagi per i pendolari e i viaggiatori occasionali. Cerchiamo di fare il punto della situazione sulle linee interessate, le tempistiche delle sospensioni e le alternative di viaggio disponibili per minimizzare i disagi.

Ferrovia FL7 – Roma-Napoli

Dal 3 al 23 agosto treni sostituiti da autobus tra Minturno e Villa Literno per lavori.

Dal 3 agosto, la circolazione ferroviaria sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia è interrotta tra Minturno e Villa Literno.

I treni sono sostituiti da autobus fino al 23 agosto per consentire lavori di manutenzione e l’attivazione dell’ACC-M Formia-Villa Literno, inoltre, verranno adeguati il piano del ferro presso la stazione di Sessa Aurunca e la galleria del Massico.

Gli utenti devono cambiare mezzo a Minturno e Villa Literno, dove, assistiti da agenti Trenitalia, potranno utilizzare le vetture sostitutive. Gli orari dei treni e degli autobus sono coordinati, e i canali di vendita Trenitalia sono stati aggiornati.

Ferrovia FL4 – Roma Velletri

La FL4 chiude per lavori ERTMS, bus sostitutivi per Albano, Velletri e Frascati.

A partire dal 24 luglio, la linea ferroviaria FL4 è chiusa e i treni diretti ad Albano, Velletri e Frascati sono sostituiti da bus.

Questa misura è necessaria per consentire l’installazione del sistema ERTMS, che permetterà di aumentare la frequenza dei treni sulla tratta Roma-Ciampino, i lavori, essenziali per migliorare il servizio, termineranno il 1° settembre.

Il sistema ERTMS/ETCS, grazie al costante scambio di informazioni di segnalamento tra gli impianti di terra e i treni, fornisce al macchinista tutte le indicazioni necessarie per una guida sicura, questo sistema monitora continuamente le operazioni del macchinista, garantendo la sicurezza del treno e attivando la frenata d’urgenza in caso di superamento della velocità massima consentita.

Per informazioni dettagliate e sugli orari dei bus sostitutivi, consultare i portali di vendita di Trenitalia.

Lavori FL3 – Roma-Viterbo

Iniziano i lavori sull’ERTMS nella tratta Cesano di Roma-Viterbo.

Dal 10 luglio, la tratta Roma-Capranica-Viterbo è limitata alla stazione di Cesano di Roma per i lavori sull’ERTMS, il nuovo sistema di segnalamento ferroviario, che permette una migliore gestione della corsa.

I lavori, che dureranno fino all’8 settembre, interesseranno la tratta a binario unico che porta da Cesano a Viterbo e hanno l’obiettivo di innalzare gli standard di efficienza della rete per garantire un’infrastruttura sempre più performante, affidabile e veloce.

Durante questo periodo, il servizio ferroviario è sostituito da bus che viaggiano con una frequenza di 4 corse all’ora.

Trenitalia ha aggiornato i suoi canali di vendita per riflettere questi cambiamenti.

Lavori linea Roccasecca-Avezzano

Sospensione estiva dei treni sulla Roccasecca-Avezzano dal 30 giugno al 31 agosto.

Per l’estate, dal 30 giugno al 31 agosto, anche i treni della linea ferroviaria Roccasecca-Avezzano, che collega il Lazio all’Abruzzo, sono sospesi.

Questa interruzione è dovuta, anche per quanto riguarda questa linea, a lavori per l’installazione del nuovo sistema di segnalamento ERTMS e, anche in questo caso, durante il periodo di sospensione, i treni sono sostituiti da autobus, i cui orari variano rispetto a quelli dei treni per adattarsi ai percorsi stradali.

Le fermate dei bus sostituivi sono vicine alle stazioni ferroviarie e tutte le informazioni sugli orari dei bus sostitutivi sono disponibili sui portali di vendita di Trenitalia.

Lavori FL7: Roma-Formia e FL8: Roma-Nettuno

Manutenzione e modifiche ai treni fino a settembre

Dal 18 giugno al 13 settembre, le linee FL7 Roma-Formia e FL8 Roma-Nettuno sono soggette a lavori di manutenzione che comportano modifiche alla circolazione dei treni.

I lavori saranno effettuati nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e potrebbero causare cambiamenti nei servizi ferroviari, il servizio tornerà alla normalità il 14 settembre.

Durante il periodo dei lavori, alcune corse di treni regionali subiranno modifiche di orario, cancellazioni o limitazioni di percorso, le modifiche interesseranno le seguenti relazioni: Potenza/Mercato S. Severino-Salerno, Napoli-Formia Gaeta/Caserta, Roma-Napoli via Formia, Roma-Nettuno, Roma-Formia Gaeta e Roma-Priverno.

Inoltre, i treni Intercity Notte 796 e 798 vedranno cambiamenti di orario. Anche i bus programmati RM177, RM179 e RM279 saranno cancellati.

Per garantire la continuità del servizio, saranno disponibili bus sostitutivi: RM30H (Formia Gaeta-Roma Termini), RM31H (Roma Termini-Formia Gaeta), RM33H (Roma Termini-Nettuno) e RM35H (Roma Termini-Latina). Questi bus effettueranno fermate presso i piazzali antistanti le stazioni principali.

A cura di Andrea Castano di Odissea Quotidiana