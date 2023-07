Travaglia (Nestlé): “Nostra missione è creare Good food, good life”

(Adnkronos) – “Il contributo che ha dato Nestlé in Italia lo possiamo misurare in tantissime maniere perché noi siamo presenti in questo paese da 110 anni. Oggi noi abbiamo un contributo di valore condiviso di 4,2 miliardi di euro che sono pari allo 0,22% del PIL". A sottolinearlo è stato il presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia, Marco Travaglia, a margine della conferenza stampa tenutasi al MiMit per la presentazione della nuova edizione dello studio: Nestlé crea valore all’Italia -. "Inoltre, abbiamo una massa salariale erogata di circa 1,2 miliardi che è pari ai consumi annuali di 45mila famiglie e in questa nostra attività lungo tutta la filiera, c’è un fattore moltiplicativo che prevede che per ogni persona che lavora in Nestlé, noi creammo otto nuovi posti di lavoro per un totale di 64mila”. “La missione e la strategia di Nestlé in Italia è quella che abbiamo in tutto il mondo e cioè di creare 'Good food, good life' per cui l’eccellenza nella nutrizione e il miglioramento della qualità della vita delle nostre persone – ha continuato Travaglia -. In Italia, nello specifico, celebrando marchi iconici come San pellegrino e baci Perugina, ci siamo voluti radicare nel territorio per dare a questi marchi un fortissimo respiro internazionale”. “La mostra allestita all’interno del ministero vuole proprio rappresentare e celebrare marchio come San pellegrino e Baci Perugina. Brands che partendo dall’Italia, grazie alla forza di Nestlé, sono diventate delle icone internazionali molto importanti e degli ambasciatori del made in Italy”, ha concluso il Presidente e l’Amministratore Delegato di Nestlé in Italia. —[email protected] (Web Info)

