Trasporti. Roma, lunedì 18 settembre sciopero 24 ore: bus e metro a rischio

Per la giornata di domani, Faisa Confail e Cobas Lavoro privato hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, nell’ambito dello sciopero nazionale indetto dalla stessa Faisa Confail e dello sciopero nazionale della categoria autoferrotramvieri indetto da Cobas lavoro Privato. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00).

Modalità di svolgimento dello sciopero

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e l’intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Articolazione dello sciopero notte 17/18 settembre 2023 – non garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”), il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Giornata del 18 settembre 2023 – Garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 – Non Garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno – Non Garantite le corse della linea bus sostitutiva MA previste dopo le ore 20.00; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Notte18/19 settembre2023-Garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”) – Non Garantite dopo le ore 24, le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Accessibilità

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Biglietterie e parcheggi

Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate i canali on-line di acquisto e gestione abbonamenti https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti

Informazione e assistenza ai viaggiatori

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa digitale InfoAtac: Web: www.atac.roma.it X: @infoatac Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679 Display e fonia di bordo e delle stazioni (Red/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata