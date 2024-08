Trasporti Roma, lavori alla rete dei Tram: Ponte Garibaldi e Porta Maggiore

Ponte Garibaldi chiuso per lavori

A partire da lunedì 26 agosto, ponte Garibaldi a Roma sarà chiuso al traffico per consentire la sostituzione definitiva dei binari della linea tramviaria 8, una soluzione innovativa che garantirà una maggiore durata rispetto all’attuale fondazione, ormai usurata. I lavori, che prevedono l’installazione di una nuova base in resina per aumentare la durabilità dell’infrastruttura, interesseranno uno dei punti focali del trasporto pubblico romano, con conseguenti deviazioni per le linee bus 8BUS, H e n8. Questo intervento è l’ultimo passo del progetto di rinnovamento dell’armamento tramviario lungo il percorso Venezia-Casaletto.

La chiusura del ponte, che collega il Centro con il quartiere Trastevere, causerà deviazioni delle linee bus 8BUS, H e n8. In direzione Trastevere, i mezzi seguiranno un percorso alternativo lungo il Lungotevere fino a ponte Mazzini, mentre non sono previste modifiche per la direzione verso il Centro.

I cantieri su ponte Garibaldi rappresentano l’ultimo tassello del processo di modernizzazione della rete tramviaria che ha visto interventi mirati lungo l’intero percorso della linea 8, da piazza Venezia a Casaletto, gli ultimi lavori effettuati qualche mese fa erano stati temporanei, finalizzati a garantire la sicurezza del traffico su rotaia in attesa di questa sostituzione definitiva. Ora, con l’installazione della nuova base in resina, si punta a risolvere definitivamente i problemi legati all’usura delle vecchie infrastrutture.

La terza Fase dei lavori a Porta Maggiore

Mentre il deposito di Porta Maggiore è in fase di ristrutturazione, alcune tratte tramviarie sono sospese o sostituite da bus, con un importante impatto sulla mobilità urbana. Il punto della situazione e le soluzioni temporanee adottate per garantire il servizio.

Tra le opere in corso a Roma, una delle più importanti è la riqualificazione del deposito di Porta Maggiore, un nodo centrale per diverse linee di tram della Capitale e la nuova fase dei lavori al deposito, creerà modifiche all’intera rete.

Da Lunedì 26 mattina sarà riattivato il servizio della linea 3, ma solo nella tratta tra Porta Maggiore e Valle Giulia, per chi viaggia verso Trastevere, resteranno attivi i bus sostitutivi, la situazione, destinata a rimanere invariata fino al 15 settembre, coinvolge diverse linee della rete tramviaria romana, con alcune tratte sospese o parzialmente sostituite da autobus.

Questa è la panoramica aggiornata delle linee:

Linea 2 : regolare, senza variazioni di percorso;

: regolare, senza variazioni di percorso; Linea 3 : parzialmente sospesa. I tram saranno operativi tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre tra Porta Maggiore e Trastevere sarà necessario utilizzare i bus sostitutivi;

: parzialmente sospesa. I tram saranno operativi tra Porta Maggiore e Valle Giulia, mentre tra Porta Maggiore e Trastevere sarà necessario utilizzare i bus sostitutivi; Linea 5 : interrotta e sostituita da bus. Gli utenti possono optare per il tram 14 tra Termini e Bresadola, mentre da Bresadola a Gerani è disponibile la linea bus 519;

: interrotta e sostituita da bus. Gli utenti possono optare per il tram 14 tra Termini e Bresadola, mentre da Bresadola a Gerani è disponibile la linea bus 519; Linea 8 : totalmente sospesa e rimpiazzata da autobus;

: totalmente sospesa e rimpiazzata da autobus; Linea 14 : funziona regolarmente, senza interruzioni;

: funziona regolarmente, senza interruzioni; Linea 19: anch’essa sospesa completamente, con autobus sostitutivi in servizio.

Il cronoprogramma completo dei lavori che termineranno a dicembre (https://www.odisseaquotidiana.com/2024/08/modifiche-lavori-rete-tram-porta-maggiore.html)

Riparte il Servizio Tra Termini e Battistini

Da inizio servizio di questa mattina, riapre completamente la tratta Termini-Battistini della linea A della metro di Roma, dopo un periodo di intensi lavori. La riapertura comporta la sospensione del servizio bus sostitutivo MA6 e il ripristino dei capolinea delle linee 40, 64, 85 e 90 alla stazione Termini. Le fermate di Ottaviano, Spagna e Furio Camillo restano chiuse per lavori. Gli orari ridotti continuano dalla domenica al giovedì fino alle 21:00, con il prolungamento nelle notti del weekend fino all’1:30.

Dopo un periodo di lavori durati due settimane, romani e i turisti possono tornare a usufruire anche della parte centrale della Linea A, da Anagnina a Battistini, la chiusura si era resa necessaria per ottimizzare la sostituzione dei binari, che poggeranno su una platea senza ballast, un materiale tradizionalmente usato per stabilizzare le traverse al suolo, ed evitare il rallentamento delle operazioni dovuto alla distanza del cantiere dal deposito di Osteria del Curato, in zona Anagnina.

Nonostante la ripresa del servizio, l’orario ridotto introdotto nei mesi scorsi rimane in vigore: dalla domenica al giovedì, la linea A sarà attiva fino alle ore 21:00, dopodiché, il servizio sarà coperto dai bus MA fino alle 23:30, con successiva copertura da parte delle linee notturne nMA. Tuttavia, durante i weekend, il servizio sarà prolungato fino all’1:30 di notte.

Per chi utilizza la metro A, è importante ricordare che le stazioni di Ottaviano e Spagna resteranno chiuse per ulteriori lavori di restyling rispettivamente fino al 10 settembre e 4 ottobre, mentre Furio Camillo rimarrà sospesa per interventi sulle scale mobili, lavori necessari ma non compatibili con il servizio viaggiatori, fino a6 novembre.

Odissea Quotidiana seguirà da vicino gli sviluppi di questo e di altri progetti, e per conoscere gli aggiornamenti sul trasporto pubblico della città, visitate il nostro blog. Troverete notizie, approfondimenti e il calendario aggiornato delle chiusure.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana