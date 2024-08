Roma e provincia, agosto di violenza sui mezzi pubblici di Atac e Cotral

Nonostante Roma si sia svuotata per l’esodo estivo, gli episodi di violenza e microcriminalità continuano a imperversare sulle strade della Capitale. In un agosto segnato da temperature tropicali e da numerosi incendi, le aggressioni ai danni dei mezzi pubblici e dei loro conducenti non accennano a diminuire. Gli episodi più recenti evidenziano un problema che sembra ormai strutturale e che colpisce un servizio essenziale per la città.

L’aggravarsi delle aggressioni agli autisti di Cotral e Atac

Sabato scorso, un altro episodio di violenza si è aggiunto alla lista nera delle aggressioni ai danni degli autisti dei mezzi pubblici. A Lanuvio, un comune situato a sud di Roma, una conducente di un bus Cotral è stata brutalmente aggredita da una passeggera. L’episodio è iniziato quando l’autista ha richiesto il biglietto alla donna e al suo accompagnatore. In risposta, la passeggera ha reagito con violenza, afferrando l’autista per il collo e danneggiandole il cellulare.

L’intervento dei carabinieri ha portato alla rapida identificazione e denuncia dei due responsabili. La donna è stata accusata di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il suo accompagnatore, invece, è stato denunciato per aver violato un divieto di dimora nel comune di Lanuvio.

Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di aggressioni che continuano a colpire gli autisti dei mezzi pubblici, spesso lasciati soli a fronteggiare situazioni di estremo pericolo. Lavorare come conducente a Roma sta diventando sempre più rischioso, specialmente durante i periodi in cui la città è meno popolata e le strade diventano teatro di atti di violenza e inciviltà.

Lanci di sassi: un fenomeno preoccupante

Oltre alle aggressioni fisiche, nelle ultime settimane si sono registrati anche diversi episodi di vandalismo contro i mezzi pubblici. In particolare, il lancio di sassi contro i bus è diventato un fenomeno allarmante. Venerdì pomeriggio, in via delle Alzavole a Torre Spaccata, un autobus di linea è stato preso di mira da ignoti che hanno lanciato pietre contro il veicolo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’autista è stato costretto a fermare la corsa, interrompendo il servizio.

Un secondo episodio simile si è verificato il giorno successivo, sabato, in via Campigliatello Silano a Rocca Cencia. Anche in questo caso, un sasso è stato scagliato contro la fiancata di un bus, creando paura e scompiglio tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Frascati, ma i responsabili del gesto non sono stati ancora identificati. Le autorità stanno indagando per capire se i due episodi siano collegati, e se dietro questi attacchi ci sia un movente preciso o se si tratti di atti vandalici isolati.

Un problema cronico: la sicurezza sui mezzi pubblici

Questi episodi evidenziano un problema cronico legato alla sicurezza sui mezzi pubblici a Roma. Nonostante i numerosi appelli delle organizzazioni sindacali e degli stessi autisti, le misure di sicurezza spesso si rivelano insufficienti per prevenire o gestire situazioni di emergenza. Gli autisti, in particolare, si trovano in una posizione estremamente vulnerabile, costretti a fronteggiare da soli comportamenti aggressivi e pericolosi.

Il clima di impunità che circonda questi atti di violenza e vandalismo alimenta la sensazione di insicurezza tra i lavoratori e gli utenti dei mezzi pubblici. A fronte di questi rischi, molti autisti hanno chiesto un potenziamento delle misure di sicurezza, come l’installazione di telecamere di sorveglianza sui mezzi e una maggiore presenza di forze dell’ordine lungo le linee più esposte.

Le conseguenze di questi episodi si ripercuotono non solo sugli autisti, ma sull’intero sistema di trasporto pubblico. Ogni aggressione, ogni atto vandalico, si traduce in ritardi, sospensioni del servizio e disagi per migliaia di utenti che si affidano ai mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani. La sensazione di insicurezza, inoltre, rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dall’utilizzo dei mezzi pubblici, spingendoli verso soluzioni di trasporto privato, con inevitabili ripercussioni sul traffico e sull’inquinamento.

Le reazioni alle violenze sui mezzi di trasporto pubblico

Le reazioni a questi episodi non si sono fatte attendere. Le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro preoccupazione per la crescente ondata di violenza e hanno richiesto un incontro urgente con le autorità per discutere di nuove misure di sicurezza. Anche il Comune di Roma è chiamato a rispondere a questa emergenza, promuovendo iniziative concrete per garantire la sicurezza di autisti e passeggeri.

Nel frattempo, la polizia sta intensificando le indagini per identificare i responsabili dei lanci di sassi e degli atti vandalici. Le forze dell’ordine hanno promesso un aumento della vigilanza nelle zone più a rischio e una maggiore presenza di pattuglie durante le ore serali e notturne.