Trasferirsi alle Canarie conviene davvero

Le isole Canarie sono ancora oggi una prospettiva di vita interessante, baciata dal sole. Fra paesaggi di rara bellezza, e un clima favorevole 12 mesi l’anno, le Canarie vantano uno stile di vita di qualità. Per chi sceglie di trasferirsi alle Canarie è importante analizzare vantaggi e svantaggi, esplorando aspetti come il costo della vita, il clima, le opportunità lavorative e la qualità dei servizi. Il tutto tenendo in debita considerazione fattori fiscali, sanità e stile di vita.

Turismo e vantaggi economici, ragioni prevalenti del trasferimento alle Canarie

Le Canarie rappresentano per gli italiani non una sola e semplice attrattiva turistica. Sempre più spesso, infatti, prevale l’aspetto economico, che solletica imprenditori e freelance, attratti dalla presenza di un regime fiscale decisamente vantaggioso.

A condizionare chi è conquistato dall’idea di trasferirsi stabilmente sulle isole, non mancano i requisiti climatici favorevoli, la piacevolezza delle temperature, l’incanto delle spiagge e il calore del sole, che accarezza questi territori praticamente tutto l’anno.

Valutando l’aspetto economico, vale la pena tenere in considerazione gli incentivi previsti in tema di tassazione societaria. Si tratta di condizioni quali la Zona Speciale Canaria (ZEC), e la Riserva per gli Investimenti nelle Canarie (RIC), che consentono di ridurre l’aliquota sul reddito delle società, e offrono detrazioni degne di nota.

Il trasferimento alle Canarie, valutiamo pro e contro

Tenerife, al pari di Fuerteventura, Lanzarote, o di una delle sette meravigliose isole delle Canarie, è garanzia di tutta una serie di vantaggi. A favore del trasferimento gioca un ruolo fondamentale il costo della vita, decisamente basso e inferiore a quello italiano, un’eccellente qualità della vita, e un tasso di criminalità limitato.

Lo stile di vita alle Canarie è improntato al benessere e alla scelta di ritmi più lenti, considerando di dare al tempo il giusto valore e combinando nella maniera opportuna impegni e divertimento.

Per contro, è utile richiamare l’attenzione anche agli aspetti negativi quali il recente aumento del tasso di disoccupazione, e la domanda crescente degli immobili, che ha provocato uno squilibrio nel mercato immobiliare, con relativo aumento dei prezzi delle case. Nelle isole il turismo è in costante crescita, e trovare un alloggio dove trasferirsi, non sempre è così facile e immediato.

Se la media degli stipendi alle Canarie è più bassa rispetto a quella dell’Italia, vale la pena fare i conti con un costo della vita estremamente conveniente. Con alcune varianti territoriali, in generale è possibile vivere alle Canarie spendendo meno di mille euro al mese, con costi bassi per l’acquisto di benzina, alcolici e sigarette.

Ad entrate inferiori si contrappone una pressione fiscale favorevole, con un livello di tassazione fra i più bassi d’Europa, e un’esenzione totale in caso di acquisti destinati agli investimenti economici.

La scelta della Comunità Autonoma delle Canarie di abbassare le tasse, ha il preciso intento di fornire uno stimolo all’economia locale, favorendo l’arrivo di investitori stranieri, mossi dall’idea di ottenere un buon margine di profitto.

Il clima alle Canarie incentiva relax, salute e benessere

L’interesse per le Canarie è spinto anche dalle condizioni climatiche favorevoli, dalle temperature costantemente miti, e dalla mancanza di stagioni fredde quali inverno e autunno.

A garantire questa interessante caratteristica climatica è l’influenza dei venti caldi che provengono dall’Africa, e l’effetto benevolo delle correnti del Golfo del Messico.

Nelle Canarie si respira un clima subtropicale. La temperatura dell’acqua, che lambisce le isole, tocca in media quota 28 gradi fra luglio e settembre, ma non scende sotto i 18 a gennaio e febbraio.

Il clima temperato favorisce costantemente il relax, la salute e il benessere, a vantaggio dello stile e della qualità della vita isolana.

I lavori più richiesti alle Canarie

I lavori più richiesti alle Canarie ruotano attorno al settore turistico, all’assistenza alla persona, alla compra-vendita immobiliare, allo sviluppo di nuove tecnologie.

Chi è alla ricerca di un lavoro come dipendente può valutare un impegno come cuoco, barista, pasticcere, commesso, agente immobiliare, dentista, medico, infermiere, o trovare un impiego presso il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Tenerife.

L’ambito turistico, così come quello immobiliare, della salute, delle infrastrutture o delle tecnologie, rappresenta un’opportunità imperdibile anche per chi desidera lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale.

Servizi e sanità

Le Canarie sono garanzia di un’ampia offerta di servizi sanitari ed educativi. A offrire i servizi migliori sono Tenerife e Gran Canaria, che ospitano ospedali eccellenti, e tutta una serie di servizi sanitari di qualità, sia pubblici che privati. Le due isole dispongono anche di una rete efficiente di trasporti pubblici.

Le isole vantano un’ottima presenza di scuole sia pubbliche che private, dove si può fruire di programmi internazionali in lingua inglese, o in altre lingue straniere. Fra le Università più rinomate spiccano l’Università La Laguna a Tenerife e l’Università di Las Palmas a Gran Canaria.