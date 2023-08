Traffico aereo Gb in tilt, 500 voli cancellati

(Adnkronos) – Torna la normalità nei voli da e per il Regno Unito. Il problema tecnico ai sistemi del controllo del traffico aereo che ha causato ritardi, disagi e cancellazioni, è stato risolto. Ad annunciarlo è il National Air Traffic Services britannico. Oggi, rileva la società Cirium, oltre 500 voli sono stati cancellati, con un impatto anche sui rientri dei turisti – italiani compresi – da Londra dopo le vacanze. Questa mattina, rileva il Nats in una nota, "abbiamo identificato e risolto il problema tecnico che interessa il nostro sistema di pianificazione del volo. Ora stiamo lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e gli aeroporti per gestire i voli interessati nel modo più efficiente possibile. I nostri ingegneri monitoreranno attentamente le prestazioni del sistema mentre torniamo alle normali operazioni". Il problema della pianificazione del volo, spiega ancora il National Air Traffic Services britannico, "ha influito sulla capacità del sistema di elaborare automaticamente i piani di volo, il che significa che i piani di volo dovevano essere elaborati manualmente e quindi non potevano essere eseguiti con lo stesso volume, da qui la necessità di restrizioni del flusso di traffico. La nostra priorità è sempre quella di garantire che ogni volo nel Regno Unito rimanga sicuro e siamo sinceramente dispiaciuti per l'interruzione che questo sta causando". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

