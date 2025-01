Tradimenti, solo così scopri se il tuo partner ti mette le CORNA | Questo è il quiz del 2025, è infallibile

Hai la sensazione che il tuo partner non sia degno della tua fiducia? Esiste un test utile per capire se si tratta di semplice paranoia o no.

Il tradimento è un gesto di infedeltà che può ferire coloro che nutrono un sentimento vero all’interno di una coppia. Quando si viene a conoscenza di un’azione del genere il mondo crolla e si prova un mix di emozioni negative difficile da descrivere con le parole. Si fanno tanti pensieri e si cerca di capire perché si è arrivati a questa mancanza di rispetto.

L’amore ha alla base il rispetto, un rispetto che dovrebbe essere l’elemento fondamentale di un qualsiasi tipo di rapporto umano. Non a caso il tradimento la dice lunga sulla persona. Bisognerebbe essere empatici al punto tale da calarsi nei panni del prossimo. In caso contrario non si può che andare alla deriva.

In realtà chi tradisce non ama realmente perché non ci sarebbe motivo di ferire colui o colei che si decide di avere accanto. Qualcuno dice che fa comodo avere un porto sicuro senza rinunciare all’idea di esplorare l’oceano da cima a fondo. Atteggiamento del tutto inaccettabile dal momento che oggigiorno si può essere single e agire nella piena libertà.

Le sensazioni sono tante e basta semplicemente andare sui social, mettere un like e il gioco è fatto. Se inizia ad avere dei dubbi sul tuo partner allora dovresti fare i conti con la situazione. A tal proposito puoi fare ricorso a un test infallibile.

Test ottimo per capire se il partner è infedele

In alcuni casi il partner che è logorato dai dubbi chiede un confronto mettendosi a tavolino. La reazione del diretto interessato può essere diversa, in quanto si potrebbe anche andare incontro a una chiusura. Il tutto non fa altro che peggiorare la situazione.

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it pare che ci sia un test che può fare chiarezza su un rapporto di coppia. In questo modo si potranno togliere tanti dubbi.

Domande a risposta multipla. Dedicherai meno di 5 minuti

Il test prevede di rispondere a delle domande. Le prime due sono le seguenti con le rispettive risposte: “1. Nel corso della giornata, sei costretto a fare i conti con le tue insicurezze e con pensieri ossessivi? Sì, no, mai; 2. Ti sei resa conto che il tuo partner non ti ha più nelle sue priorità? Assolutamente no, in alcune situazioni, sempre”.

Se prevalgono le risposte A il partner non tradisce, dunque si può stare tranquilli. Se ci sono più risposte B allora occorre riflettere sul proprio rapporto di coppia. Infine le risposte C possono far sospettare di un tradimento. Ovviamente non basarti solo sul test, ma cerca di capire tenendo conto di altro materiale.