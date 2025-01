Quando l’arredamento è personalizzato e adattabile: cos’è il design fluido

Non solo una questione di estetica, ma di funzionalità, duttilità e sostenibilità. Anche l’arredamento è in continua trasformazione

Nel panorama del design contemporaneo, la tendenza dominante sembra essere quella della fluidità: superfici morbide, elementi trasformabili e arredi modulari capaci di adattarsi agli spazi e alle esigenze di chi li vive. Dimenticate angoli rigidi e linee perpendicolari: il design del futuro abbraccia la mutabilità, permettendo a ogni ambiente di evolversi nel tempo.

Design fluido, la rivoluzione dell’arredamento

Questo approccio non si limita all’estetica. La vera rivoluzione risiede nella capacità dei complementi d’arredo di trasformarsi e cambiare funzione. Che si tratti di una casa, di un ufficio o di uno spazio pubblico, gli arredi fluidi rispondono a un’esigenza sempre più forte di personalizzazione, versatilità e sostenibilità. Ecco alcuni dei progetti più innovativi che, secondo Vanity Fair, stanno ridefinendo il concetto di spazio abitativo fluido.

La collezione Fluido® di Martex è l’essenza stessa del design fluido: un sistema modulare che consente di arredare qualsiasi ambiente – dalla casa all’ufficio, fino agli spazi hospitality – con soluzioni personalizzabili in tempo reale.

La grande innovazione di Fluido® risiede nella sua tecnologia di montaggio brevettata, che permette di assemblare gli arredi senza viti né utensili. Bastano pochi gesti a mani nude per trasformare una postazione di lavoro o un angolo living in uno spazio completamente nuovo.

Questo sistema offre un doppio vantaggio:

Risparmio di tempo : il montaggio richiede pochissimi passaggi.

: il montaggio richiede pochissimi passaggi. Impatto ambientale ridotto: eliminando la necessità di viteria e utensili, anche gli imballaggi sono più leggeri e sostenibili.

Design fluido, il modello Protek

La collezione Fluido® comprende tavoli, librerie, carrelli e persino cucine modulari compatte, ideali per spazi formali e informali. Perfetta per chi cerca soluzioni rapide e funzionali, Fluido® incarna il concetto di adattabilità continua, rendendo gli ambienti più dinamici e flessibili.

La sfida dell’abitare moderno è ottimizzare gli spazi. Con appartamenti sempre più piccoli e stili di vita frenetici, la gestione intelligente dello spazio diventa fondamentale.

È qui che entra in gioco Bigfoot® di Protek, un sistema modulare e scorrevole che permette di sfruttare ogni centimetro disponibile, trasformando arredi e ambienti a seconda delle necessità.

Fin dal suo primo brevetto nel 2011, Protek® ha rivoluzionato il concetto di spazio grazie ai suoi sistemi a scomparsa. Bigfoot® consente di nascondere arredi, mensole o persino elettrodomestici all’interno delle pareti, lasciando gli spazi liberi quando non sono in uso.

Ogni modulo Bigfoot® è progettato per mutare nell’arco della giornata, ampliando o riducendo gli spazi a seconda delle esigenze. Ideale per abitazioni metropolitane, il sistema offre un comfort ottimale senza compromettere la pulizia formale e il design minimalista.

In sintesi, Bigfoot® non si limita a creare spazi: li moltiplica.

Il sistema USM Haller…

L’iconico sistema USM Haller, realizzato dall’azienda svizzera USM Modular Furniture, rappresenta un altro esempio di design fluido e sostenibile.

Basato sul principio di modularità infinita, il sistema USM Haller è pensato per durare nel tempo, adattandosi ai cambiamenti di stile e alle esigenze pratiche degli utenti. L’approccio USM si riassume nel motto “Rethink – Redesign – Revalue”: ripensare, riprogettare e rivalorizzare. Questo significa che ogni elemento della collezione può essere ricomposto, smontato e riassemblato in modo da creare nuove configurazioni senza dover acquistare nuovi mobili. Che si tratti di una libreria, di un tavolo o di un sistema contenitore, USM Haller offre flessibilità totale, permettendo agli utenti di reinventare i propri spazi in qualsiasi momento.

… e il progetto Mantle

La fluidità degli spazi abitativi riguarda anche la zona cucina, che sempre più spesso si fonde con il living per creare un ambiente unico e armonioso.

È proprio in questo contesto che si inserisce il progetto Mantle, firmato dalla designer Patricia Urquiola per Signature Kitchen Suite.

Mantle è un cabinet modulare e free-standing progettato per ospitare un frigorifero sottopiano convertibile. L’intento di Urquiola è stato quello di trasformare l’elettrodomestico in un vero e proprio elemento d’arredo scultoreo, capace di integrarsi perfettamente nello spazio.

Disponibile in tre diverse modularità, il cabinet Mantle è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca funzionalità senza rinunciare all’estetica. Grazie a materiali materici e un design che richiama l’artigianalità, Mantle riesce a superare il confine tra tecnologia e arredo, rendendo la cucina parte integrante del living.

Quindi, qual è la sfida del futuro? Creare spazi sempre più intelligenti, che sappiano evolversi insieme a chi li vive, garantendo benessere e funzionalità senza rinunciare a un design di qualità. In un mondo in cui tutto cambia rapidamente, il design fluido rappresenta la risposta alle nuove esigenze di adattamento, offrendo soluzioni innovative per abitare gli spazi con creatività e libertà.