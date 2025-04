Tra fortificazioni medievali e stradine strette nasce l’AVIGNONE DEL LAZIO | Storia e fascino senza eguali

Ami visitare luoghi immersi nella storia e nell’arte? Allora puoi recarti in questa splendida località del Lazio che ricorda molto quella francese.

Avignone è una delle città della Francia Meridionale più famose per la sua storia. Maestose sono le mura difensive e le case antiche che la rendono più unica che rara. Il Palazzo dei Papi e il Ponte Avignone sono entrati a far parte dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità dell’Unesco.

È passata alla storia per via del periodo della “cattività avignonese”, dal 1309 al 1377, quando la sede papale fu spostata da Roma (non tutti sanno che fu Francesco Petrarca a introdurre involontariamente questo concetto con il sonetto 114 del suo Canzoniere).

Il mese dell’anno da prendere in considerazione per organizzare un weekend ad Avignone è sicuramente luglio perché si svolge un festival dal 1948. In questa occasione si esibiscono attori di teatro, ballerini e cantanti che coinvolgono tutti i partecipanti senza escludere nessuno.

Non ci crederai, ma non occorre andare in Francia per immergersi in una simile realtà. Il motivo è semplice: non molto distante da Roma c’è una località che vale la pena visitare. È un vero scrigno di storia che conserva le tracce di un passato strepitoso in ogni suo angolo.

Una città del Lazio ricorda quella francese

È un comune italiano di 20.616 abitanti della provincia di Frosinone ed è situato su un colle. È il secondo più grande della provincia e il territorio è attraversato dai Monti Ernici. Inoltre è famosa per aver fatto da sfondo alle lotte tra i Colonna, il Re di Francia Filippo il Bello e Papa Bonifacio VIII. A tal proposito un evento ha segnato la storia il 7 settembre 1303.

In poche parole il Papa menzionato si trovava presso una cattedrale quando fu raggiunto da Giacomo Sciarra Colonna che lo umiliò con lo schiaffo. In realtà non si trattò solo di un gesto materiale, ma anche di un oltraggio alla chiesa perché ormai il Papa non era più una figura intoccabile. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Un luogo ricco di storia ti aspetta

La città non è altro che quella di Anagni, nota come la “città dei papi” perché ha dato i natali a quattro pontefici (Bonifacio VIII, Gregorio IX, Innocenzo III e Alessandro IV). Un palazzo del posto è quello di Bonifacio VIII che ha all’interno delle sale affrescate e la più visitata è quella dello schiaffo perché si presume che proprio lì sia avvenuto lo spiacevole episodio.

Tra i siti archeologici c’è la Necropoli di Casal del Dolce che risale al Neolitico. Questo dimostra che Anagni ha davvero tanto da offrire, ragion per cui dovresti organizzare un weekend per andare ad ammirare le sue bellezze.