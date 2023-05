Tornano le espadrilles, le scarpe icona della moda estiva

Le espadrilles sono un tipo di scarpa estiva, con una tomaia in tessuto di cotone o lino e una suola in corda o gomma. Sebbene queste scarpe siano state popolari già nei primi decenni del ‘900, hanno raggiunto il loro apice di popolarità negli anni ’80.

Una scarpa artigianale fatta con prodotti poveri

Il processo di produzione delle espadrilles tradizionali richiede molta abilità artigianale e lavoro manuale. Prima di tutto, la suola in corda viene tagliata nella forma desiderata e poi fissata su un’ultima, una forma che permette alla scarpa di mantenere la sua forma durante la produzione.

Successivamente, viene tagliato il tessuto per la tomaia, e viene piegato per adattarsi alla forma del piede. Il tessuto viene quindi cucito alla suola in corda, utilizzando un filo resistente e un’ago appuntita. Il filo viene annodato alla fine del cucito per assicurarsi che la cucitura sia resistente.

Una volta completata la cucitura, il bordo superiore della tomaia viene arrotolato sulla suola in corda, in modo da nascondere i bordi grezzi del tessuto. Infine, le espadrilles vengono rifinite con un’etichetta sulla suola o sulla tomaia.

Oggi, le espadrilles vengono prodotte in massa in fabbriche, ma ci sono ancora artigiani che realizzano espadrilles tradizionali a mano. Inoltre, ci sono anche diversi stili e materiali diversi utilizzati nella produzione delle espadrilles moderne, come pelle, tessuti sintetici, e suole in gomma.

Una storia antica quella delle espadrilles

Le espadrilles sono state indossate per la prima volta in Spagna e in Francia nel 14 ° secolo, ma non sono diventate popolari in tutto il mondo fino alla metà del XX secolo. Negli anni ’80, le espadrilles sono diventate un’icona della moda estiva, indossate sia da uomini che da donne.

Erano spesso decorate con motivi vivaci e colorati, come righe o fiori. La suola in corda era molto particolare, e molte persone indossavano le espadrilles con i tacchi alti per creare un look elegante e casual. Le espadrilles erano anche molto popolari tra i surfisti e i ragazzi che frequentavano le spiagge, che le indossavano come alternativa alle infradito. Erano scarpe leggere, comode e traspiranti, il che le rendeva perfette per il clima estivo.

Inoltre, le espadrilles erano anche molto accessibili dal punto di vista economico, una scelta popolare per le persone che volevano seguire la moda senza spendere troppo.

Tanti vip le hanno indossate

Le espadrilles sono state indossate da molte celebrità, tra cui Valentino, Madonna e la Principessa Diana, e questo ha contribuito a renderle ancora più popolari. Anche le band punk e new wave hanno abbracciato le espadrilles, diventate un elemento di moda alternativo.

Oggi, le espadrilles tornano a riempire i banchi che vendono scarpe estive e fanno ancora un figurone anche se il loro stile e il design sono cambiati nel corso degli anni. Continuano ad ispirare designer e stilisti, ed è possibile trovare modelli che richiamano lo stile di quell’epoca. Saranno protagoniste dell’estate 2023?

