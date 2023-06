Torino-Inter 0-1, decide Brozovic

(Adnkronos) – L'Inter di Simone Inzaghi si impone 1-0, grazie a un gol di Brozovic, a Torino contro i granata nella 38esima e ultima giornata di Serie A. I nerazzurri grazie a questi tre punti, in attesa del 10 giugno quando scenderanno in campo nella finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul, si portano al secondo posto in campionato a 72 punti in attesa della sfida con la Lazio di questa sera a Empoli. Il Torino resta invece al nono posto con 53 punti. L'Inter parte bene e al 6' pallone geniale di Lukaku per Lautaro. L'argentino controlla e prova a superare Milinkovic-Savic con un pallonetto, ma calcia alto. Al 13' risponde il Torino con Ricci ma il tiro non trova la porta. Nerazzurri di nuovo pericolosi al 22': su corner di Calhanoglu arriva a Dumfries che prova a colpirla di controbalzo, la deviazione di Rodriguez diventa insidiosa per Milinkovic-Savic, che riesce comunque a bloccare. Al 32' azione personale di Lukaku che calcia a incrociare dall'interno dell'area ma la deviazione di Schuurs manda il pallone in corner. Al 36' Handanovic respinge il colpo di testa di Singo e un minuto dopo l'Inter passa. Al 37' Brozović riceve il pallone da Lukaku al limite dell'area, controlla e calcia a incrociare battendo Milinkovic-Savic per l'1-0. Il Torino nella ripresa non riesce a rendersi pericoloso e l'Inter sfiora il raddoppio con il nuovo entrato Dzeko. Al 56'il bosniaco riceve sulla trequarti e calcia a incrociare dal limite con il sinistro, non trovando la porta per centimetri. Al 59' Gagliardini ci prova di testa ma il pallone finisce sul fondo. Al 60' ancora Handanovic protagonista respingendo la conclusione a incrociare dall'interno dell'area del neoentrato Karamoh. Al 71' Cordaz da poco entrato in porta dell'Inter si supera su Sanabria che calcia a botta sicura sul primo palo da distanza ravvicinata. All'80' ancora Dzeko vicino al raddoppio: contropiede dell'Inter condotto dal bosniaco, che cerca Lukaku dall'altra parte del campo ma sbaglia leggermente la misura del passaggio. Il belga allora rientra e scarica ancora all'indietro per Dzeko, che calcia di prima a incrociare, colpendo il legno. Al 92' Torino vicino al pari: Schuurs ruba palla a de Vrij e crossa basso in mezzo per Sanabria che a colpo sicuro davanti a Cordaz, cicca la conclusione con il sinistro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

