Tony Bennett, è morto il re dei crooner: aveva 96 anni

(Adnkronos) –

Tony Bennett, il leggendario cantante pop e jazz di New York, è morto all'età di 96 anni. Lo riferiscono i media americani. Bennett era noto per canzoni come 'The Way You Look Tonight', 'Body and Soul' e 'I Left My Heart In San Francisco'. Ma anche per le sue esibizioni con cantanti da Lady Gaga ad Aretha Franklin a Frank Sinatra, che lo ha definito "il miglior cantante del settore". Durante una carriera durata sette decenni, il crooner ha venduto milioni di dischi e ha vinto 20 Grammy, incluso un premio alla carriera. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata