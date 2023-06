Titanic, chi sono i dispersi del sottomarino scomparso

(Adnkronos) – Un uomo d'affari britannico e uno pakistano, l'amministratore delegato della società che ha organizzato la missione per la perlustrazione del relitto del Titanic e un esploratore francese. Si ritiene che siano loro, sebbene non ci siano conferme ufficiali, i passeggeri del batiscafo scomparso nell'Oceano Atlantico. Tra loro Hamish Harding, un esploratore e uomo d'affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation. Ci sono poi l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood , amministratore del Seti Institute, insieme a suo figlio Suleman. A bordo anche Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate, la società che ha organizzato la missione. In base a un suo post su Facebook prima di partire si ritiene che anche l'esploratore francese di 73 anni Paul-Henry Nargeolet sia a bordo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

