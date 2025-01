Test del 7+6, se pensi di conoscere la risposta ti sbagli di grosso | Questo è il risultato esatto

Sul web c’è un rompicapo che sta mettendo a dura prova anche i più abili da un punto di vista cognitivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quante volte ti sarà capitato di metterti alla prova con dei rompicapi irrisolvibili. In realtà non è così, dato che gioca un ruolo fondamentale il proprio quoziente intellettivo. Il primo che propose un test per individuare il QI fu Alfred Binet del 1905 ed era destinato agli scolari per capire in quale materia avessero bisogno di un supporto.

Successivamente fu David Wechsler che pubblicò il primo per gli adulti e da allora tante cose sono cambiate. Sicuramente alcuni test vengono sottoposti da figure esperte, però in altri casi è possibile trovarli sul web.

Ed ecco che in seguito a un’accurata ricerca è possibile imbattersi in dei rompicapi che presentano delle sequenze numeriche o semplice operazioni da svolgere. Basta solo ricordare alcune regole della matematica e il gioco è fatto.

L’importante è non farsi prendere dal panico e di ragionare con mente fredda. Solo così si riuscirà nell’impresa, anche se non è molto semplice. In questo caso la soluzione è davvero difficile da trovare.

Un rompicapo che sta dando del filo da torcere a tante persone

Sul sito huffingtonpost.it c’è un rompicapo che ti permetterà di scoprire tanto sul tuo quoziente intellettivo. Se va oltre i 100 allora sei un genio. Andando nello specifico, si tratta di un rompicapo giapponese che sta mandando il web in tilt.

Andiamo a scoprire perché sta mettendo così tanto in crisi coloro che decidono di trovare la soluzione. Non devi dare niente per scontato e mettere il atto il pensiero laterale secondo la teoria dello psicologo Edward Del Bono.

Ecco quale potrebbe essere la soluzione tanto ricercata

Abbiamo 4 addizioni e i risultati non sono quelli che si dovrebbero ottenere rispettando le regole della grammatica. 6 + 4 dà come risultato 210 in questo caso, ma in realtà è ben risaputo che è senza dubbio 10. Lo stesso discorso riguarda anche per 9 + 2, 8 + 5 e 5 + 2. Ovviamente c’è un ragionamento dietro da fare che a molte persone sfugge, proprio perché non hanno un quoziente intellettivo così elevato.

Colui che non si lascia prendere dallo sconforto cerca di trovare il meccanismo logico da mettere in atto per arrivare a sostituire i punti interrogativi con una cifra. Sicuro non sarà 13 se si tiene conto delle altre addizioni. Allora quale potrebbe essere la spiegazione più plausibile? Qualcuno sostiene che probabilmente quest’operazione può essere collocata tra delle parentesi elevate al quadrato o al cubo. Sul web non è stata riportata la soluzione, dunque metti in gioco tutte le tue abilità cognitive.