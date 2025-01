Casa riscaldata e senza costi esosi? Col segreto degli INUIT ora le bollette saranno bassissime, premi questo tasto

Ci sono delle soluzioni efficaci per mantenere caldo l’ambiente domestico senza ricevere bollette salate a fine mese

Tutti sono concordi nel dire che l’inverno sia una delle stagioni più belle, ma al tempo stesso mette a dura prova soprattutto coloro che non tollerano il freddo. L’Italia è nota per avere un clima mediterraneo, eppure ci sono delle zone dove il termometro va al di sotto dello zero.

In questi casi bisogna affrontare nel migliore dei modi le basse temperature rendendo l’ambiente domestico più caldo e accogliente possibile. Ci sono delle soluzioni efficaci come isolare bene sia le porte che le finestre, scegliere infissi a vetrocamera con doppio vetro, usare tende e tappeti, installare delle valvole termostatiche e tanto altro ancora.

C’è chi opta per il riscaldamento a pavimento, un rimedio utile per riscaldare l’ambiente e va tenuto acceso almeno un giorno e deve stare in funzione una volta raggiunta la temperatura desiderata. Ovviamente il tutto ha un costo che puoi incidere sull’economia domestica.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it pare che ci sia un modo per avere una casa riscaldata senza il rischio di ricevere una bolletta salata. Si sta prendendo in considerazione sempre più il trucco degli eschimesi, un vero toccasana per i portafoglio.

Consigli utili per non ricevere bollette salate

Molti trucchi per tenere caldo una casa sono ispirati a quelli tipici dei nonni e a quelli degli eschimesi, i quali affrontano ininterrottamente il freddo delle regioni artiche. Per prima cosa occorre ridurre al minimo le perdite di calore. Per esempio nelle ore più calde bisogna tenere aperte le finestre e subito dopo chiuderle senza far disperdere nell’aria il calore.

Bisogna anche tenere conto della presenza di umidità dell’aria. In effetti fu un ambiente secco fa percepire il freddo ancora di più e per questo motivo sarebbe opportuno utilizzare degli umidificatori. Non tutti sanno che delle piante se tenute in casa giocano un ruolo fondamentale perché viene messo in atto un processo di traspirazione.

Si deve prendere esempio dagli eschimesi

Da non dimenticare l’importanza delle lampadine a luce calda. Non fanno altro che ingannare con la luce calda perché fanno percepire un ambiente più caldo. Poi ci sono gli eschimesi che puntano sull’abbigliamento. I loro indumenti sono isolanti e sono ottimi per fronteggiare le basse temperature. In questo modo è possibile mantenere il calore corporeo.

Essi vivono nelle igloo costruite con blocchi di neve. Non ci crederai, ma sono efficaci per trattenere il calore. Poi è importante in movimento per mantenere il corpo caldo e non bisogna dimenticare l’alimentazione che è ricca di grassi e proteine. Infatti ci sono degli alimenti, carne e pesce, che forniscono energia e calore.