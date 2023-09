Terremoto Toscana, in corso sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 3.0

(Adnkronos) – E' proseguito per tutta la notte lo sciame sismico tra la Toscana e l'Emilia Romagna, scossa all'alba del 18 settembre da un terremoto di magnitudo 4.9 con epicentro a Marradi, in provincia di Firenze. Nella notte appena trascorsa la scossa più forte, di magnitudo 3.0, è stata registrata dall'Ingv alle 5.40 a 5 km a Marradi ad una profondità di 8 chilometri. In via precauzionale, in molti Comuni dell'area scuole chiuse anche oggi, in attesa della conclusione dei rilievi alle strutture pubbliche e private. In particolare nel Mugello le scuole oggi restano chiuse nel comuni di Palazzuolo sul Senio e Marradi, mentre sono aperte negli altri comuni dell'area metropolitana fiorentina. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

