Terremoto nelle Marche, scossa 4.1 in provincia di Ancona

(Adnkronos) – Terremoto nelle Marche oggi, 13 settembre 2023. Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata lungo la costa in provincia di Ancona alle 10.38. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. A seguito dell'evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento con epicentro localizzato in mare, non risulterebbero danni a persone o cose.

