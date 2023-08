Terremoto nella notte in Cina: centinaia di edifici crollati, decine i feriti

(Adnkronos) –

Terremoto nella notte nel nordest della Cina. E' di almeno 21 feriti, migliaia di persone evacuate e oltre cento edifici crollati il bilancio provvisorio, secondo i media locali, della scossa di magnitudo 5.7, registrato alle 2.34 ora locale (le 20.34 di ieri in Italia) nel nordest del Paese, con epicentro al confine tra le province dello Shandong e dello Hebei. I media locali parlano di quasi 20.000 persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per raggiungere le oltre 20 strutture di ricovero temporaneo allestite dalle autorità. La città più vicina all'epicentro è quella di Dezhou, con una popolazione di oltre 5,7 milioni di abitanti. Ma la scossa è stata avvertita fino a Pechino e a Shanghai. Successivamente alla scossa più forte ne sono state già registrate una sessantina di assestamento. Almeno sei persone sono morte e altre quattro risultano disperse, in seguito alle forti piogge che si sono abbattute nella zona della città di Shulan.

