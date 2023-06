Tennis, Wta Eastbourne: Camila Giorgi in semifinale oggi contro Daria Kasatkina

(Adnkronos) – Camila Giorgi oggi in semifinale al torneo Wta di Eastbourne dopo la vittoria, ieri sera, sulla lettone Jelena Ostapenko. L'azzurra ora dovrà affrontare e battere la russa Daria Kasatkina, nona testa di serie, per conquistare un posto in finale. Si tratta della terza semifinale consecutiva al Rothesay International del Devonshire Park di Eastbourne per la 31enne maceratese, che ha perso entrambe le sfide precedenti contro Kasatkina (Lione 2020 e Roland Garros 2022). L'altra semifinale vedrà invece sfidarsi le americane Coco Gauff e Madison Keys. —[email protected] (Web Info)

