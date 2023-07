Tennis, Djokovic si ritira dal Masters 1000 Toronto

(Adnkronos) –

Novak Djokovic si ritira dal National Bank Open, il Masters 1000 in programma a Toronto dal 4 al 13 agosto, a causa della stanchezza. Lo ha annunciato Tennis Canada. Il 36enne serbo ha perso l'occasione di arrivare al record di 24 titoli del Grande Slam la scorsa settimana dopo essere stato sconfitto da Carlos Alcaraz nella finale maschile di Wimbledon. Djokovic ha dichiarato: "Mi sono sempre divertito in Canada, ma dopo aver parlato con la mia squadra, crediamo che questa sia la decisione giusta da prendere. Vorrei ringraziare Karl Hale, il direttore del torneo, per aver compreso questa decisione. Spero davvero di poter tornare in Canada e a Toronto nei prossimi anni per giocare davanti a grandi tifosi". Dopo il ritiro di Djokovic dal torneo, che inizierà il 5 agosto, lo statunitense Christopher Eubanks potrà accedere automaticamente al tabellone principale. Eubanks ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, con vittorie sul numero cinque del mondo Stefanos Tsitsipas e sul numero uno britannico Cameron Norrie.

