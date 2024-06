Temptation Island, la prima coppia già fa scandalo: quello che scriveva lui su Instagram fa venire i brividi

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte, ma ad accoglierla c’è già una pioggia di polemiche di benvenuto.

Temptation Island è un programma televisivo trasmesso su Canale Cinque in prima serata. Il format è molto semplice: i concorrenti sono costituiti da coppie in crisi, le quali intendono mettersi in gioco sull’isola della Sardegna. Lì, fidanzati e fidanzate vengono divisi.

I primi vengono condotti sulla parte di isola con tentatrici donne, mentre, all’opposto, le seconde con tentatori uomini. Chiaramente, le premesse del format è che le coppie siano eterosessuali, altrimenti non sarebbe di facile organizzazione mixare i diversi orientamenti.

Ad ogni modo, nel corso degli anni, il format ha raggiunto vette indimenticabili di successo, al punto che è stato reso necessario creare uno spin-off: Temptation Island Vip. In questa variante, i concorrenti sono appunto personaggi famosi e non cittadini casuali.

Tra i vip si possono annoverare Valeria Marini, la quale ha dato prova di uno spiccato senso di profondità e maturità emotiva davanti alle telecamere scrutatrici di Canale Cinque e Antonella Elia. L’edizione con Elia ha fatto davvero scalpore, poiché il suo uomo, Pietro, ne combinò di tutti i colori.

Il percorso tortuoso di Temptation

Dopo numerose edizioni di successo, era giunta la notizia che il format sarebbe stato sospeso. Questo è accaduto a cavallo della fine della pandemia di Covid-19, probabilmente non tanto per una questione di ascolti, quanto di budget. Tuttavia, nonostante i rumors su una ipotetica edizione winter, è stata confermata la nuova stagione.

Non è ancora noto quando verranno trasmesse le nuove puntate dell’edizione classica dello show, ma sono già state confermate le coppie che vi prenderanno parte. Come di consueto, è possibile informarsi su costoro in maniera preventiva, ma non sempre è una buona idea. Infatti, sono stati scoperti alcuni scheletri nell’armadio.

Lo scandalo da brividi

Matteo Vitali è al centro delle polemiche. Questi è il nuovo concorrente, nonché fidanzato di Siria Pingo. I due hanno una relazione da sette anni, ma hanno deciso di partecipare a Temptation per accontentare lei: Siria ha perso infatti 85 kg nell’ultimo anno e adesso vuole mettersi alla prova.

Nello specifico, ha affermato di voler capire se la nuova sé possa piacere al partner. Di contro, Matteo ha affermato quanto segue: “La guardano tutti, le ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”. Scorrendo sul suo profilo Instagram, sono stati trovati altri commenti sessisti, misogini e ritenuti retrogradi.