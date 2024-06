Cristiano Ronaldo svela i suoi segreti per avere il fisico perfetto: la regola del 6 e 6 rimane imbattibile

Volete sapere come fa Cristiano Ronaldo a rimanere in forma? Ecco svelata la sua regola del 6 e 6, lui si affida a quella e il risultato è garantito, il suo fisico è perfetto e lo sappiamo tutti quanti benissimo.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più di talento e apprezzati del suo settore, da quando è approdato ufficialmente sul campo, con il suo fedele pallone e le sue scarpette da calcio ha fatto furore. Ha giocato in diverse squadre e in ognuna di esse almeno un goal epico l’ha segnato.

Attualmente sta giocando nell’ Al-Nassr in Arabia Saudita e proseguirà con loro fino alla fine del contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Da quello che aveva rivelato, ci ha impiegato un pò ad adattarsi alle nuove abitudini del nuovo Stato che sono diverse dalle modalità di allenamento dell’Europa: “Non è semplice, ma nulla che non avessi già provato comunque”.

Cristiano, è molto seguito non solo nel calcio ma anche in famiglia, in quanto i suoi fan amano vederlo insieme ai suoi figli e alla sua compagna, Georgina Rodriguez, di cui in molti la considerano la guru della moda, per stile, classe ed eleganza.

Oltre a tutto questo, Ronaldo viene idolatrato per la sua bellezza e per il suo fisico perfetto, motivo per cui in molti vorrebbero conoscere il suo segreto. Ecco perché oggi vogliamo rivelarvi qual è la sua tecnica per restare così in forma, usa la regola del 6 e 6. Volete sapere di cosa parliamo? Allora proseguite nella lettura.

I segreti di Cristiano Ronaldo per rimanere in forma

Iniziamo col dire che Cristiano Ronaldo è uno di quei calciatori ligi al dovere, ama il suo lavoro e spera di farlo ancora per un pò, si vocifera che almeno fino ai 41 anni dovrebbe continuare a giocare se non di più, ma ovviamente questi sono solo rumors. Molti calciatori lo prendono come esempio in quanto il calciatore vive in maniera sana, allenandosi come da direttive, mangiando in maniera sana, dormendo le giuste ore senza cedere ad eccessi, come alcol e uscite serali prolungate.

Uno dei suoi segreti per essere in forma è sicuramente quello di praticare un allenamento costante, alternando diversi sport per mantenere sempre un fisico ben scolpito. Come possiamo leggere sulla Gazzetta, Cristiano alterna palestra, pesi, piscina, padel, corsa, pilates reformer, per definire il corpo.

La regola del 6 e 6

In molti vorrebbero essere come Cristiano Ronaldo, la sua forma fisica perfetta e il suo fisico scolpito fanno invidia ai ventenni, perché sì, sappiatelo, il noto calciatore di anni ne ha 39 ma nessuno glieli ha mai dati. È il chiaro esempio di come costanza, sport, dieta, amore per quello che si fa e armonia in casa possono veramente essere una sorta di cura per la longevità.

Come leggiamo da Vanity Fair, Cristiano adotta la regola del 6 e 6, cioè 6 pasti e 6 sonnellini, a rivelarlo Nick Littlehales, l’esperto che ha lavorato molto con il fuoriclasse. Prima che iniziate a fare salti di gioia come Fratel Coniglietto, sappiate che per quanto riguarda i pasti sono porzioni molto minime, quindi non pensiate che i 6 pasti siano stile, abbuffata da pranzo di nozze. La prima colazione è composta da prosciutto, formaggio e uno yogurt, mentre lo spuntino di metà mattinata è a base di un toast all’avocado. I pranzi che consuma sono due, entrambi molto ravvicinati tra di loro, uno composto da pollo e insalata o pesce e insalata e il secondo formato da uova e olive e infine due piccole cene formate da carne o pesce o riso/pasta integrali e verdura. Banditi zuccheri in eccesso e alcolici.

Inoltre Ronaldo nell’arco della giornata fa spesso dei piccoli sonnellini, per rigenerarsi ma attenzione, come rivela Nick: “Ma quello di Cristiano non è un pisolino come lo intendiamo noi…Non è il riposo da persone anziane che guardano la Tv. È un modo per migliorare il recupero…”. Che ne pensate?