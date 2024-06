Ferragni, Chiara arriva al cinema: decine di copioni sulla scrivania | Questo regista famoso ha occhi solo per lei

Ferragni, tutto pronto per il debutto al Cinema della bellissima Chiara. Il noto produttore la vuole assolutamente.

Abbiamo ancora tutti quanti sotto gli occhi l’immagine di una coppia felice se pensiamo a Chiara Ferragni e a Fedez. E ancora oggi, a distanza di mesi dalla comunicazione ufficiale della fine del loro matrimonio, stentiamo a crederci. Lui in lacrime dalla Fagnani ha sconvolto i più e ora è stato visto in compagnia di una giovane e splendida modella.

Il video è diventato ben presto virale e non sono mancati i commenti acidi a riguardo. Inoltre si parla addirittura di una vera e propria guerra Social tra i due ex. Ovviamente ciò è fonte di viva e pungente preoccupazione per i loro numerosi e rispettivi fan. Lei ha ancora molte gatte da pelare sul fronte giudiziario ma lavorativamente parlando non si è mai fermata.

Attiva come non mai sulle varie piattaforme, ha fatto esplodere il cuore di felicità dei suoi estimatori con mise estive e da rocker con tanto di giubbino nero di pelle. L’influencer, nonostante il periodo assai tosto che sta vivendo, è in formissima e più bella che mai. Di certo a starle accanto ancora una volta saranno i suoi familiari, in particolare la splendida mamma Marina e le sue adorate sorelle.

Chiara Ferragni, tutto pronto per il suo debutto come attrice

Chiara sta compiendo svariati viaggi sia per svago che per lavoro e non manca mai di dare tante dritte a livello di moda. A questo punto in tanti si staranno iniziando a chiedere come deciderà di organizzarsi per la sua prima estate da single, che è ormai praticamente alle porte. Di certo non se ne starà in mano.

Tra l’altro si mormora, come si può leggere dalle pagine del settimanale Chi, che lei in questo periodo sia molto impegnata a leggere vari copioni e che stia realmente pensando di intraprendere la carriera di attrice per il Grande Schermo. Inoltre sembra che un super famoso produttore la voglia a tutti i costi per alcuni suoi prossimi lavori. Di chi stiamo parlando?

Il noto produttore la vuole a tutti costi

Di Andrea Iervolino che non ha di certo bisogno di presentazioni. Sempre secondo il noto settimanale, il professionista la vorrebbe in particolare per un progetto strettamente connesso ai fratelli Maserati nonché per una storia che parli della vita della stessa imprenditrice digitale. Qui però si parlerebbe di un film vero e proprio e non di una docu- serie.

Dunque niente a che vedere con The Ferragnez, disponibile nelle sue due stagioni, su Amazon Prime con tanto di speciale Festival di Sanremo 2023. Tra l’altro secondo molti è stato proprio in quel periodo che il matrimonio tra Chiara e Federico sia iniziato a mostrare i più forti cedimenti fino ad arrivare al triste epilogo.