Elisabetta Canalis, svelato il segreto per il suo fisico perfetto: condivisa la sua dieta e la routine di allenamento

Elisabetta Canalis, ora ha reso pubblico il suo segreto per un fisico al top. La sua dieta e come sia allena.

Non c’è alcun dubbio che la velina per antonomasia sia una delle donne più belle attualmente del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Classe 1978, Ely, come ama farsi chiamare in segno di affetto da amici e fan, non ha davvero nulla da invidiare a una trentenne. Alta e slanciata, possiede la classica bellezza mediterranea che non può lasciare indifferenti.

Non per nulla come pubblica uno scatto o un video sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ecco che viene letteralmente riempita di cuoricini palpitanti e commenti più che lusinghieri, volti a celebrare la sua incredibile bellezza. Di certo Madre Natura è stata molto generosa con lei ma, di contro, lei non se ne è mai stata con le mani in mano.

E anche dopo che ha coronato il suo sogno di diventare mamma, mettendo al mondo la meravigliosa Skyler, ha ritrovato in men che non si dica la sua fisicità. Anzi, con il trascorrere del tempo, come sentenziano molti suoi sostenitori, tra cui quelli della prima ora, lei diventa sempre più bella e al top della forma fisica.

Elisabetta Canalis e il segreto del suo fisico al top

Chiaro che lo sport, sua immensa passione, è un grandissimo alleato in tale direzione. E da quando, una manciata di anni fa, lei ha deciso di interessarsi di kick boxing ha fatto decisamente centro. Non per nulla si è consacrata per ben due volte di seguito campionessa di questa disciplina gareggiando nella divina location della Villa Venaria di Torino.

Ad allenarla è l’affascinante Georgian Cipeanu che è anche il suo nuovo compagno, dopo la fine del suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri. Tuttavia Elisabetta per essere pronta e scattante segue una vera e propria routine sportiva, anche se non precisa al 100% come ha svelato lei stessa su Instagram.

Come si allena e cosa mette in tavola l’ex velina

A livello di allenamenti la Canalis ha dichiarato:” Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa…”. Oltre a ciò sta particolarmente attenta a che cosa mette nel piatto, a partire dalla colazione che non salta mai e ove gusta i cornflakes.

A pranzo dice sì a un frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi. E a cena? A quanto pare mangia di tutto, carboidrati e proteine inclusi/e. Fondamentale è poi per lei mantenersi costantemente idratata, arrivando anche a 3 litri di acqua al giorno. Infine, assume anche integratori ed elettroliti, sebbene in questo non sia, a sua detta, molto precisa.