Telefono lento e batteria che muore, premi questo pulsante per pochi secondi: ti torna come nuovo | Memoria illimitata

Hai sempre il timore di avere la batteria scarica? D’ora in poi non sarà più un problema con questo trucchetto.

Il cellulare è diventato un bene di prima necessità, in quanto esserne sprovvisti consiste nell’isolarsi dal mondo intero. Infatti basta un click per trovare la notizia che si cerca in un batter d’occhio. Tutto ha avuto inizio nel 1957 quando fu brevettato il primo dispositivo per “la chiamata e la commutazione dei canali di comunicazione radiotelefonica”.

Successivamente Martin Cooper, direttore della sezione Ricerca dello sviluppo della Motorola, nel 1973 fece la prima telefonata da un cellulare e così l’azienda decise di produrre un modello al prezzo di 4000 dollari, ovvero il Motorola DynaTac. Era definito una sorta di mattone per via del suo peso e della sua grandezza, ma con il passare del tempo sono stati proposti modelli sempre innovativi.

Chi aveva i primi modelli tra le mani poteva fare chiamate e inviare sms. Con il passare degli anni sono state introdotte sempre delle novità fino a proporre delle App di comunicazione come WhatsApp, Telegram e Instagram. In questo modo la comunicazione è cambiata vertiginosamente.

Le distanze geografiche si sono accorciate e chi è lontano si sente vicino grazie a una semplice videochiamata. Tuttavia c’è da dire che i telefoni di ultima generazione permettono di fare tante cose, anche lavorare, ma a un prezzo: batteria si scarica a fine giornata.

Batteria scarica? C’è un trucchetto efficace per porre rimedio

I vecchi cellulari avevano una durata di giorni proprio perché si utilizzavano per chiamate e messaggi. Adesso si naviga sul web per andare alla ricerca di ciò che al momento serve, si va a curiosare sui vari social, sì utilizzano dei programmi specifici per lavorare e tanto altro ancora. Da ciò si può dedurre che la batteria non regge per più di un giorno.

Qualcuno è anche costretto a cambiare il cellulare dopo un paio di anni perché è talmente utilizzato che a un certo punto si hanno i segnali di una scarsa efficienza. In realtà sul sito money.it è stato riportato un metodo che tutti sottovalutano nel momento in cui il cellulare rallenta nelle sue prestazioni.

Una partica che diventerà un abitudine

Bisogna semplicemente riavviare ogni giorno il telefono. Ne ha parlato una persona il cui telefono è stato colpito da uno spyware avanzato in grado di hackerare il suo cellulare di nascosto. E’ emerso che con questa pratica quotidiana si possono eliminare questi spyware dal cellulare.

È un ottimo metodo anche per evitare dei rallentamenti nelle prestazioni e il calo della batteria. Se non sei abituato a spegnere il tuo dispositivo cellulare, allora dovresti iniziare per evitare di cambiarlo dopo un paio di anni.