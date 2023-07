Telecronisti Rai e commenti sessisti, Malagò: “Provvedimenti sacrosanti”

(Adnkronos) – “Io personalmente non ho un ruolo per cui devo intervenire in queste situazioni”, ma “onestamente mi sembra che sia sacrosanta la presa di posizione da parte della dirigenza dell’azienda”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del Jumping European Championship Milano 2023, è intervenuto sulla bufera mediatica scatenatasi in seguito alla telecronaca dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, da parte del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, accusati di commenti sessisti e xenofobi. “Diciamo che sono stati superficiali e sfortunati”, ha detto Malagò, ricordando che “tutte queste frasi sono state dette in un fuorionda”, però “purtroppo sono stati ascoltati, quindi non è certo buona pubblicità”. “Detto questo – ha osservato il presidente del Coni – nella vita tutti abbiamo sbagliato, anche se è giusto che questo provvedimento sia stato preso”. —[email protected] (Web Info)

