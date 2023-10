Taylor Swift torna a stupire i fan, esce a sorpresa ‘The Cruelest Summer’

(Adnkronos) – Taylor Swift continua a regalare sorprese ai suoi fan. Questa notte, attraverso un post su Instagram, la popstar ha annunciato l’uscita a sorpresa di “The Cruelest Summer”, la nuova release dedicata al brano “Cruel Summer”, contenuto nell’album “Lover”, uscito nel 2019, entrambi certificati disco d’oro in Italia. “Cruel Summer” ha ottenuto uno straordinario successo internazionale durante l’estate appena trascorsa ed è in Top 10 nella Global Spotify Chart, attualmente #7 e in cima alle classifiche radio di molti paesi. “The Cruelest Summer” contiene, oltre al brano originale, due versioni inedite: “Cruel Summer (Live from Taylor Swift | The Eras Tour)” e “Cruel Summer (LP Giobbi Remix)”. Taylor Swift ha annunciato così l’arrivo di “The Cruelest Summer”: “Avete trasformato il film del concerto dell'Eras Tour in una cosa davvero incredibile. Ho guardato i video di voi ragazzi nei cinema in cui avete ballato, saltato e ricreato coreografie, avete creato scherzi, lanciato incantesimi, vi siete fidanzati e, in generale, creavate l'esatto tipo di caos gioioso per cui siamo conosciuti. Una delle mie cose preferite che avete fatto è stata quando avete supportato Cruel Summer così tanto che ho finito per iniziare lo spettacolo dell'Eras Tour con questo brano. In memoria dei vecchi tempi, sto pubblicando l'audio live del tour in modo che tutti noi possiamo urlare nel comfort delle nostre case e delle nostre auto, oltre a un remix nuovo di zecca di LP Giobbi. Grazie, davvero tanto, per sempre, wow, grazie e basta!!!” Questa nuova pubblicazione che la popstar multiplatino dona al suo pubblico arriva ad una settimana di distanza dall’uscita dell'attesissimo album “1989 (Taylor’s Version)”, fuori da venerdì 27 ottobre. L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, disco d’oro, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dream (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok. Col suo “Eras Tour”, Taylor non smette di consolidarsi come una delle artiste più influenti della sua generazione, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour sta generando sold out su sold out con il pubblico in delirio, tanto che durante gli show di Seattle il live ha registrato vibrazioni simili a quelle di un terremoto di magnitudo 2.3. Inoltre, Taylor ha deciso di regalare un bonus per tutto lo staff al lavoro sul tour, per un totale di 50 milioni di dollari. Il tour arriverà in Italia in 2 date previste il 13 e 14 luglio 2024 presso lo stadio di San Siro a Milano e divenute sold out lo stesso giorno di messa in vendita dei biglietti. Taylor ha raggiunto un record importante entrando nella Billboard 200 chart con dieci dei suoi album nella top 100, classificandosi come gli album più ascoltati questa settimana negli Stati Uniti. Agli MTV Video Music Awards di quest’anno ha collezionato il numero maggiore di candidature con 8 nomination, tra cui “Video of the Year”, categoria di cui detiene il record per aver vinto per tre anni consecutivi. Taylor Swift ha inoltre collezionato diversi premi tra la fine dello scorso anno e l’inizio dell’anno tra cui: quattro Grammy Awards, cinque MTV Video Music Awards e sei American Music Awards. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

