Taxi, il piano del governo: le proposte sul tavolo

(Adnkronos) – Sui taxi arriva il piano del governo, con le proposte che i ministri delle Imprese e quello delle Infrastrutture, Adolfo Urso e Matteo Salvini, hanno messo sul tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria. Rilascio da parte dei Comuni, entro un termine predeterminato, di una licenza aggiuntiva a ciascun titolare che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti previsti a legislazione vigente; misure per affrontare i picchi della domanda legati a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, con la possibilità per i Comuni di rilasciare licenze aggiuntive provvisorie, per chi già titolare di licenza, per l’esercizio del servizio di taxi; misure volte a semplificare il meccanismo preesistente delle doppie guide. Queste alcune delle proposte, si spiega in una nota congiunta Mimit-Mit, sottolineando che si tratta di "misure di sistema" volte, in un'ottica di massima condivisione, "all’identificazione di una soluzione organica improntata all’efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino, all’equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato". L'obiettivo, si legge ancora nella nota è quello di " trovare soluzioni ragionevoli e pienamente soddisfacenti" Nell’ambito della generale revisione dell’ecobonus, inoltre, anche in un’ottica di transizione green, i ministri hanno annunciato, prosegue la nota Mimit-Mit, "di voler prevedere agevolazioni maggiorate per l’acquisto di vetture elettriche o ibride da destinare alle nuove licenze o a chi intende sostituire il proprio taxi. —[email protected] (Web Info)

