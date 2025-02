Tactile Go! La biblioteca itinerante che rende la lettura accessibile, arriva a Colleferro

La lettura si trasforma in un’esperienza inclusiva e multisensoriale con TACTILE GO!, la biblioteca itinerante che porta i libri tattili e il codice Braille nelle città italiane. Un progetto innovativo promosso dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, che fa tappa a Colleferro per una settimana, dal 9 al 15 febbraio 2025, con un ricco programma di attività didattiche e culturali pensate per garantire a tutti, indipendentemente dalle abilità visive, l’accesso alla lettura e alla cultura.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Colleferro, vuole diffondere la consapevolezza sull’importanza del Braille, il metodo di lettura e scrittura per ciechi e ipovedenti, e far scoprire a bambini e adulti il mondo dei libri tattili illustrati, strumenti fondamentali per l’inclusione e la crescita culturale delle persone con disabilità visiva.

Un viaggio tra parole e tatto: il laboratorio “ALBERI”

L’appuntamento inaugurale è previsto per domenica 9 febbraio, alle ore 10:00, con il laboratorio ALBERI, un’esperienza immersiva che unisce lettura e creatività.

I partecipanti potranno esplorare il libro tattile “Saremo alberi” di Mauro Evangelista, un’opera che racconta la bellezza della natura attraverso un percorso visivo e tattile. Un viaggio poetico tra pagine da sfiorare, forme in rilievo e parole che si trasformano in immagini sensoriali.

Dopo la lettura, adulti e bambini dai sei anni in su saranno invitati a creare il proprio albero da vedere e toccare, sperimentando materiali e tecniche che stimolano la percezione tattile e la fantasia.

Un’iniziativa gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria, che dimostra come la lettura possa essere un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Per info e prenotazioni: Biblioteca di Colleferro – 06.97.203.400

Braille e libri tattili: il valore dell’inclusione culturale

Il progetto TACTILE GO! non è solo una biblioteca itinerante, ma un’importante occasione di sensibilizzazione sulla cultura accessibile. Il codice Braille, ideato nel 1824 da Louis Braille, è oggi un sistema imprescindibile per l’autonomia delle persone non vedenti, ma il suo utilizzo è spesso poco conosciuto al di fuori delle comunità di riferimento.

I libri tattili illustrati, invece, sono strumenti straordinari che uniscono parole, immagini e texture, permettendo ai lettori ciechi, ipovedenti e normovedenti di condividere un’esperienza di lettura unica e immersiva.

Questi libri, realizzati con materiali diversi (tessuti, carte in rilievo, filati), favoriscono:

Lo sviluppo sensoriale nei bambini

L’apprendimento inclusivo nelle scuole

L’accessibilità culturale per tutti

TACTILE GO! Una settimana di letture inclusive a Colleferro

La biblioteca itinerante resterà a Colleferro fino al 15 febbraio, con un programma di attività rivolte a scuole, famiglie e appassionati di lettura. Saranno organizzati:

Letture animate con libri tattili e in Braille

Laboratori di scoperta del codice Braille

Workshop sull’importanza dell’accessibilità nei libri e nella comunicazione

Per restare aggiornati su tutti gli eventi in programma, è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della biblioteca di Colleferro.

Il futuro della lettura è per tutti

L’arrivo di TACTILE GO! a Colleferro rappresenta un passo importante verso una cultura più inclusiva, in cui la lettura diventa un diritto accessibile a tutti.

In un mondo sempre più digitale, dove la comunicazione passa spesso attraverso schermi e immagini, iniziative come questa dimostrano l’importanza del tatto, della materia e dell’esperienza sensoriale.

La sfida per il futuro è rendere sempre più diffusi e accessibili i libri in Braille e tattili, abbattendo le barriere che separano chi legge con gli occhi da chi legge con le mani. Perché la cultura appartiene a tutti.