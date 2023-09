(Adnkronos) –

Papa Francesco stamani ha ricevuto in udienza Sylvester Stallone. Ne dà notizia il Vaticano. L'attore italoamericano, famoso per avere interpretato Rocky Balboa e John Rambo, si trova in questi giorni a Roma.

