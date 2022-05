Svezia e Finlandia nella Nato? Mosca: “Conseguenze di vasta portata”

Nelle scorse ore, il governo della Finlandia ha annunciato l’intenzione di presentare domanda di adesione alla Nato. Nella giornata di oggi, come riportato da Adnkronos, si riunirà il Parlamento, che discuterà e approverà la domanda.

Anche la Svezia segue la linea finlandese. Nel corso di una riunione straordinaria tenutasi ieri, infatti, la direzione del Partito socialdemocratico al governo si è espresso a favore della richiesta di adesione alla Nato.

“Se Svezia e Finlandia nella Nato conseguenze di vasta portata”

In risposta alle posizioni dei due Paesi, è intervenuto il viceministro degli Esteri della Russia, Sergei Ryabkov, il quale ha dichiarato che i piani di Svezia e Finlandia sono “un altro grave errore con conseguenze di vasta portata“.

“La loro sicurezza non sarà rafforzata dopo questa decisione”

“La sicurezza della Svezia, come della Finlandia, del resto, non sarà rafforzata a seguito di questa decisione. È abbastanza ovvio per noi”, ha spiegato Ryabkov, citato da Interfax. “In quale forma garantiremo la nostra sicurezza dopo il cambiamento di questa configurazione generale della Nato è una questione a parte. Dipenderà da quale sarà, in termini pratici, il risultato della prevista adesione di Finlandia e Svezia all’Alleanza”.

