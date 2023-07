Suppletive Monza, Cappato si candida per il seggio di Berlusconi

(Adnkronos) – "Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!". Lo scrive su Twitter Marco Cappato, ex eurodeputato e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata