Supermercati, occhio alla truffa del pulsante: così ti spillano una barca di soldi in mezzo secondo | Fai molta attenzione

Supermercati, attenzione alla truffa del pulsante. Ecco come funziona. Non farti fregare anche tu.

In un momento di grande crisi economia che serpeggia tuttora nel nostro Paese gli italiani cercano di risparmiare quando e dove possibile. E ciò lo mettono in atto anche quando vanno a fare la classica spesa settimanale al supermercato. Ed è per questo motivo che optano per i discount.

Oggigiorno le catene a disposizione in tale direzione sono tantissime i vari store pullulano ovunque come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Alcuni puntano su quelli dove possono acquistare prodotti monomarca mentre altri su quelli dove è possibile effettuare la cosiddetta spesa mista.

E chiaramente nel periodo natalizio, che è decisamente ricco di pranzi e di cene con parenti e amici, le spese in tale direzione sono aumentate e pure a dismisura. Fatto sta che poi molte famiglie si sono trovate con il portafoglio quasi vuoto. E così ora cercano come possono di correggere il tiro.

Supermercati, la truffa del pulsante che sta dilagando

Tanto più che con l’arrivo del nuovo anno che ormai ci sta bussando alla porta sono previsti pure nuovi rincari anche nel settore alimentare che è indubbiamente quello che ci sta maggiormente a cuore. E ciò chiaramente non è una notizia da prendere alla leggera. E così alcuni truffatori hanno pensato di colpire molti italiani nel loro tallone d’Achille.

In che senso? Nel senso che, come sappiamo, mangiare è necessario per vivere. Ergo, nonostante l’innalzamento dei prezzi, la spesa bisogna farla una volta a settimana e in certi casi anche con maggior frequenza se abbiamo una famiglia numerosa. E se possiamo farlo risparmiando è davvero di grande aiuto. Ed è qui che si nasconde la truffa dal pulsante. Vediamo in che cosa consiste esattamente.

Come funziona e come difendersi

In poche parole via email si riceve, apparentemente, una lieta novella che scalderà in men che non si dica i cuori dei più. In sostanza si promettono sconti super e prezzi accattivanti se si accetta di iscriversi a un piano fedeltà ma non solo. Difatti qualora accettassimo, secondo la comunicazione scritta, potremo pure guadagnare dei bei soldini.

Ci si invita a cliccare su un link e a lasciare i propri dati, compresi quelli sensibili. Ed è lì che i malviventi poi ci fregano. Insomma, non c’è nulla di positivo da aspettarci ma, al contrario, solo una sonora presa in giro e il rischio di perdere i nostri soldi oltre che la nostra identità. Il consiglio è dunque quello di cestinare immediatamente l’email e bloccare il mittente.