Superenalotto record, con 371 milioni è la vincita più alta del mondo

Al Superenalotto si registra una vincita record: sono stati vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo.

Sono 90 gli incredibilmente fortunati vincitori che si spartiranno gli oltre trecento milioni di euro del montepremi. Ogni vincitore intasca circa 4 milioni di euro.

Superenalotto record: i numeri che valgono 371 milioni

La sestina vincente è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, SuperStar: 23.

Tra le Regioni più premiate la Campania con 14 vincite. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda. Bar della provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

A seguire i vincitori si collocano in queste regioni: Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia–Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1).

Superenalotto, cosa fare in caso di vincita

In caso di vincita si hanno 90 giorni di tempo portare la ricevuta di gioco “integra ed originale” presso gli uffici premi di Sisal.

Questi uffici sono due e si trovano a Roma e a Milano. Come riporta Agipronews: “se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale. Per mantenere la privacy, il vincitore spesso richiede l’aiuto di avvocati o notai: in questo caso, dopo aver siglato una procura nella quale è prevista una percentuale di riscossione attorno al 3%, questi professionisti si presentano alla Sisal per riscuotere la vincita per conto del cliente”.

Superenalotto record: su 371 milioni circa 74 tornano nella casse dello Stato

Non tutto il monte di denaro finirà nelle tasche dei vincitori, infatti dallo scorso marzo 2020, le vincite superiori ai 500 euro vengono tassate al 20%.

Facendo un rapido conto quindi saranno circa 74 milioni di euro che torneranno nelle casse dello Stato.

