Stupro Caivano, Meloni: “Accolgo invito don Patriciello, presto andrò”

(Adnkronos) – Andrà a Caivano, accogliendo l'invito che le ha rivolto il parroco, don Patriciello. A quanto apprende l'Adnkronos, la premier Giorgia Meloni è intervenuta in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda dello stupro delle due giovani vittime -appena 10 e 12 anni- consumatosi a Caivano. "Obiettivo del governo è bonificare l'area – le sue parole -: per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accogliere l'invito di don Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione. Il centro sportivo deve essere ripristinato – ha detto ancora la presidente del Consiglio nel corso della riunione – e reso funzionante il prima possibile".

