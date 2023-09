Sticchi Damiani: “Ferrari ha colmato il gap con la Red Bull, grande Sainz”

(Adnkronos) – "Ci voleva dopo oltre un anno un successo Ferrari, fa bene non solo alla Rossa ma a tutta la F1. Mi voglio complimentare con Carlos Sainz che ieri ha dimostrato una volta di più di essere un grande pilota, ha dimostrato classe nel guidare con il degrado delle gomme e conquistato una vittoria di grande maturità". Così all'Adnkronos il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani all'indomani del successo della Ferrari di Carlos Sainz nel Gp di Singapore. "La Rossa ha dimostrato di essere sulla strada giusta, ha recuperato il gap con la Red Bull molto prima del previsto -aggiunge Sticchi Damiani-. Mi aspetto un finale di campionato molto più equilibrato con 4 macchine in grado di vincere, perché sono competitive anche Mercedes e McLaren, ne gioverà lo spettacolo. Il titolo per quest'anno ormai è andato e con pieno merito a Verstappen che è un pilota eccezionale ma l'anno prossimo la musica potrebbe cambiare". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata