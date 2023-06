Stadio della Roma, Veloccia: “Tutto procede secondo i tempi prestabiliti”

L’assessore con la delega all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia ha fatto chiarezza sui tempi di realizzazione del nuovo stadio della Roma. Per il membro della giunta capitolina tutto procede secondo i tempi prestabiliti.

Il coordinatore del dibattito pubblico

Sulle frequenze di radio New Sound Level Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del comune di Roma, ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per individuare il coordinatore del dibattito pubblico: “Oggi stiamo pubblicando l’avviso per individuare il coordinatore del dibattito pubblico. Si tratta della procedura tramite la quale coinvolgiamo il territorio sul progetto anche per ascoltare e recepire osservazioni, proposte, critiche, alternative progettuali”.

Si tratta – prosegue l’assessore – “di un normale processo previsto per la legge per questo genere di grandi opere. Parte oggi l’avviso per individuare il soggetto esterno che svolgerà questa funzione, anche di garanzia e di rapporto con il territorio”.

I tempi

Sui tempi di realizzazione del nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe della Roma, Maurizio Veloccia ha precisato: “La Roma si sta impegnando per avviare tutte le fasi legate al progetto finale cioè il progetto che poi dovrà essere consegnato. E che dovrà consentire di avere i permessi di costruire lo stadio. Quindi siamo abbastanza in linea con i tempi che ci eravamo prefissati“.

Nel dettaglio, poi, l’assessore capitolino ha così specificato: “Questa ulteriore delega espropriativa potrà permettere di accelerarli. Sono certo che il lavoro che è stato avviato con la delibera approvata dall’Assemblea Capitolina stia proseguendo. Immaginiamo di poter avviare e completare in tempi ristretti il dibattito pubblico subito dopo le vacanze, per poi dare alla Roma anche le osservazioni del territorio per costruire questo progetto definitivo”.

© Riproduzione riservata