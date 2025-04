Spendevano 300€, ora solo 99€ al mese: il trucco dei tassisti per il pieno a metà prezzo | Lo puoi fare anche tu da domani

I tassisti ne sanno una più del diavolo: da adesso in poi devi fare come loro se vuoi davvero risparmiare sulla benzina.

Ormai fare il pieno è un lusso. C’è chi prima di andare al distributore controlla il saldo del conto, chi versa 10 euro sperando che bastino per arrivare a fine settimana e chi ha già iniziato a valutare la bici elettrica. I costi del carburante sono arrivati a livelli insostenibili, eppure nessuno sembra fare nulla.

Ma c’è una buona notizia: da oggi puoi smettere di imprecare ogni volta che ti fermi al benzinaio. Esiste un metodo infallibile, testato e approvato dai tassisti, che ti permette di risparmiare anche 300 euro al mese. Esatto, praticamente lo stipendio di un part-time.

Non serve smettere di usare l’auto o andare a GPL. Basta cambiare modo di fare. I tassisti lo sanno bene: per loro ogni centesimo risparmiato è guadagno. Loro vivono su strada, eppure riescono a contenere i costi. Come? Procediamo con ordine. Questo metodo ti cambia la vita.

Perché la benzina costa così tanto?

Il prezzo della benzina è altissimo, ma perché? Non c’è una risposta univoca: tra l’instabilità geopolitica, l’inflazione, l’aumento dei costi energetici e le famigerate accise, non se ne esce. Certo, ogni tanto qualcuno promette di togliere ma restano lì, salde come i mattoni del Colosseo.

Le accise sono imposte fisse che gravano su ogni litro di carburante. Ad oggi, per ogni pieno, paghi non solo la benzina in sé, ma anche tasse su tasse, IVA compresa. È come ordinare una pizza margherita e trovarci sopra una carbonara, una bolletta e la rata del mutuo. Ma adesso l’incubo sta per finire.

Il metodo dei tassisti salvaportafoglio

Fleetmagazine.it ha diffuso la notizia. Il segreto dei tassisti non è magico: bisogna guidare bene. Uno stile di guida efficiente fa miracoli. Basta evitare accelerazioni inutili, frenate improvvise e cambi di marcia a caso. Mantieni una velocità costante e fluida: il motore ringrazia, il portafoglio pure. Seguendo queste semplici regole puoi abbattere i consumi anche del 30%. Tradotto: se fai un pieno ogni settimana, potresti risparmiare fino a 300 euro al mese.

Ma non finisce qui. Vuoi un altro trucco da professionisti? Vai a fare il pieno alle pompe bianche. Sono i distributori senza marchio. Non fanno pubblicità, non hanno mille dipendenti, ma vendono la stessa benzina a prezzi più bassi, di media oltre 10 centesimi al litro in meno rispetto ai grandi brand. Su un pieno da 50 litri, sono 5 euro di risparmio garantito. Alla lunga, fanno la differenza. Se non ne trovi in giro, basta andare su pompebianche.it, inserire il tuo indirizzo e il gioco è fatto: ti comparirà una mappa aggiornata.