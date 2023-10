Sparatoria nel Maine, almeno 22 morti a Lewiston: è caccia all’uomo

(Adnkronos) – Strage a Lewiston, nel Maine, dove almeno 22 persone rimaste uccise in due sparatorie di massa in un ristorante e in una sala da bowling. Altre 50-60 persone sono rimaste ferite, secondo fonti di polizia riportate dalla Cnn, che cita Robert McCarthy del consiglio comunale. Ed è caccia all'uomo con centinaia di poliziotti impiegati nell'operazione. Tutto è iniziato poco prima delle 19 ora locale. La polizia ha identificato Robert Card, 40 anni, sospettato per le sparatorie, da considerarsi "armato e pericoloso". Alla Cnn fonti della sicurezza hanno spiegato che si tratta di un riservista dell'esercito Usa con titoli da istruttore di tiro. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata