Sparatoria in Florida, 14enne uccide madre e ferisce il fidanzato

(Adnkronos) – La polizia ha arrestato in Florida un ragazzo di 14 anni che aveva sparato ed ucciso la madre e ferito gravemente il fidanzato della donna. Arrivato sul luogo della sparatoria, gli agenti, chiamati dai vicini che vedevano il teenager correre per il quartiere con la pistola in mano, hanno bloccato il ragazzo che, con la pistola puntata alla testa, minacciava di suicidarsi. Alla fine gli agenti sono riusciti a convincerlo a posare la pistola, e, quando il ragazzo ha tentato di riprenderla, l'hanno colpito alla mano con una pallottola di gomma. Secondo quanto riferito da una televisione locale, dopo aver sparato alla madre e al suo fidanzato, il ragazzo avrebbe anche tentato di colpire il fratello maggiore.

