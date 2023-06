Spagna, trovato cadavere murato: forse è italo albanese scomparsa nel 2014

(Adnkronos) – La polizia spagnola ha trovato, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovane italo-albanese scomparsa in Spagna nel 2014. Il ritrovamento, riporta il giornale l'Opinion de Malaga, è avvenuto tra due tramezzi dell'appartamento di Torremolinos dove la 22enne viveva con il fidanzato, identificato dalla stampa spagnola come Marco R., che recentemente è stato arrestato per aver pugnalato a morte un'altra compagna, Paula di 28 anni. E' stato lo stesso uomo, riportano ancora i media spagnoli, a confessare, dopo aver visto in un commissariato la foto di Gagani con la scritta 'scomparsa', di aver ucciso nove anni fa la giovane e di averla murata nell'appartamento. Gli investigatori si sono recati quindi nell'appartamento dove hanno scoperto i resti murati che sono stati trasferiti all'istituto di medicina legale per l'autopsia e l'identificazione con il test del Dna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

