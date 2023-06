Sostenibilità, Santoro (Autogrill): “Nostro business più green con accordo con Hera”

(Adnkronos) – "Con il Gruppo Hera condividiamo l’approccio pragmatico e la volontà di sviluppare progetti concreti, i cui risultati siano misurabili. Abbiamo infatti deciso di lavorare assieme per rendere più sostenibile il business di Autogrill". Lo ha detto Massimiliano Santoro, amministratore delegato di Autogrill Italia, a margine dell’incontro durante il quale i Ceo di Gruppo Hera e Autogrill Italia hanno siglato l’accordo-quadro per lo sviluppo di iniziative di economia circolare. L’accordo tra le due realtà avrà una durata di un anno e prevede lo sviluppo graduale di una serie di azioni ambientali nei circa 390 punti di ristorazione di Autogrill presenti sul territorio nazionale. “Iniziamo con 70 punti vendita, a partire dai quali verrà avviata un'attività di raccolta degli oli vegetali esausti derivanti dalla nostra attività di produzione – ha spiegato Santoro parlando del primo progetto che verrà sviluppato grazie alla partnership con Gruppo Hera – Questi oli saranno convertiti in biocarburante grazie al contributo di Eni e naturalmente alla collaborazione Hera. Ci saranno poi tavoli di lavoro finalizzati ad individuare altre iniziative, chiaramente tutte focalizzate sull’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, sul supporto alla mobilità sostenibile e sui temi dell'economia circolare”. Un altro elemento importante riguarda la comunicazione “essa è infatti indispensabile per far sì che la sostenibilità sia una realtà che permea tutte le fasi della nostra attività e l'esperienza in consumo dei nostri clienti – ha aggiunto l’ad di Autogrill Italia – Nell'ambito del nostro piano ‘Make it happen’, abbiamo già dei programmi specifici di formazione del personale e di informazione della clientela"." Con la partnership con Gruppo Hera avremo come obiettivo quello di sviluppare e potenziare ulteriormente queste attività di comunicazione ed informazione dei clienti e dei dipendenti. Siamo punto di contatto importante per milioni di passeggeri e – ha concluso Santoro – pensiamo di dover svolgere un ruolo in questa fase importante”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

