Sondrio, due minorenni attraversano binari del treno: investiti e morti sul colpo

Forse l’esito mortale di un gioco assurdo e pericoloso, questo il motivo della tragedia di San Pietro Berbenno, Valtellina.

Due minorenni sono morti travolti dal treno che entrava in stazione a 100 chilometri orari, mentre stavano attraversando i binari. Le vittime, un 15enne nato in Kosovo e residente a Sondrio e un 17enne nato a Gallarate, in provincia di Varese, da famiglia originaria dell’Argentina, anche lui residente a Sondrio. I due adolescenti erano in compagnia di un terzo 15enne, anche lui investito ma vivo.

I ragazzini, in gruppo con altri amici, non hanno utilizzato il sottopassaggio pedonale per attraversare i binari, come invece hanno fatto gli altri. Il macchinista del treno non doveva fermarsi in quella stazione ma era diretto a Milano, non ha potuto evitare l’impatto. Immediato l’allarme lanciato alla centrale di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza). Impossibile per il treno evitare l’impatto infatti il convoglio, nonostante la frenata di emergenza, si è fermato a circa 150 metri dal punto dove è avvenuto l’investimento fatale. Alcuni quotidiani parlano di una sfida tra ragazzi, una challenge.



Sul posto, per accertare i fatti e raccogliere le testimonianze, i carabinieri della locale caserma, quelli del Comando provinciale di Sondrio con il comandante provinciale, la Polizia di Stato con anche esperti della Scientifica e i Vigili del fuoco del capoluogo valtellinese. È arrivato sul posto anche il magistrato di turno della Procura. I dettagli della dinamica sono in corso di accertamento.

