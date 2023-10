Sondaggi politici, Meloni al top nel governo e Fratelli d’Italia al 30%

(Adnkronos) –

Giorgia Meloni vola nei sondaggi sul governo e Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio, torna sulla soglia del 30%. E' il quadro complessivo delineato dal sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Meloni risulta l'esponente dell'esecutivo che ha lavorato meglio secondo il 30% di chi dà una risposta, compreso il 19% degli elettori dei partiti di opposizione. Seguono Giancarlo Giorgetti con il 10% (apprezzato più dalle opposizioni che dalla maggioranza) e Antonio Tajani con il 9%. Guardando i giudizi sui singoli componenti del governo, l'operato della premier è apprezzato dal 35% dei rispondenti, mentre il 54% dà un giudizio negativo. Fra gli elettori di maggioranza, i giudizi negativi sulla premier raggiungono il 29%. Gli altri ministri con un giudizio sul proprio operato maggiormente positivo sono Antonio Tajani (34% positivi, 48% negativi), Giancarlo Giorgetti (31% positivi, 47% negativi) e Guido Crosetto (31% positivi, 46% negativi). Osservando invece i dati negativi, nelle risposte spontanee il ministro che avrebbe lavorato peggio nell’opinione degli italiani è Matteo Salvini, indicato dal 40% di chi dà una risposta. Più in basso Giorgia Meloni (12%), Daniela Santanchè (6%), Matteo Piantedosi (3%) e Francesco Lollobrigida (2%). I ministri con il giudizio più negativo sul proprio operato sono Daniela Santanchè (15% positivi, 66% negativi) e Matteo Salvini (23% positivi, 65% negativi). Rispetto alla settimana scorsa, lieve recupero di Fratelli d'Italia che ritorna sulla soglia del 30%. Continua il calo del Movimento 5 Stelle. Azione supera Alleanza Verdi Sinistra, ma entrambi si mantengono sotto la soglia di sbarramento delle Europee del 4%. In particolare, per quanto riguarda le intenzioni di voto a livello nazionale, Fratelli d'Italia è sempre il primo partito al 30% (-0,7% rispetto ad un mese fa) mentre il Pd sale al 19,9% (+0,6), seguito dal M5S al 14,4% (-1%). La Lega è all’8,8% (+0,4%), mentre Forza Italia al 6,3% (+0,2), Azione al 3,8% (-0,1%), Alleanza Verdi Sinistra al 3,6% (-0,8%); Italia Viva al 3,1% (+0,3%). Poi Per l'Italia al 2,3% (+0,5%), +Europa al 2,2% (+0,2%), Noi Moderati – Udc stabile all’1,3% (+0,4). I restanti altri partiti raccolgono il 4,3% (+0,6%). Gli indecisi e gli astenuti sono al 42,5% (+0,1%). Il partito di opposizione più efficace nel contrastare il governo è il Movimento 5 Stelle, che ottiene il risultato migliore con il 19%, seguito dal Pd con il 16%. Interessante sottolineare che fra gli elettori di opposizione il divario si amplia a favore di M5s (30%-23%), mentre gli elettori di maggioranza riconoscono una maggiore efficacia al Pd (20%) rispetto ai pentastellati (17%). I dem vincono invece la palma di partito meno efficace dell’opposizione secondo il 19% dei rispondenti, seguiti da Italia Viva e M5S al 13% ciascuno. Se consideriamo i soli giudizi degli elettori dei partiti di opposizione, il Pd è invece appaiato al partito di Matteo Renzi con il 27% ciascuno, complice il fatto che sia gli elettori dem, sia quelli pentastellati indicano soprattutto IV come partito meno efficace dell’opposizione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

