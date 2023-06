Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd crescono, il M5S scende. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 28,9%, confermandosi ampiamente in vetta. In salita anche il Pd di Elly Schlein: i dem guadagnano lo 0,3% e arrivano al 20,5%. Passo indietro del Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte cede lo 0,4% e scivola al 16%. La Lega sale dall'8,8% al 9,1%, mentre Forza Italia cede lo 0,1% e ora vale il 7,2%. Seguono a distanza Azione (3,7%), Verdi e Sinistra (3,2%), Italia Viva (2,9%), +Europa (2,5%), Per l'Italia con Paragone (2,2%) e Unione Popolare (1,5%). —[email protected] (Web Info)

